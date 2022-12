1 Die Vertreter des RP Freiburg im Mai 2022 bei der Vorstellung im Schramberger Gemeinderat mit (von links Dorothee Eisenlohr: Sabine Klumpp, Steffen Hartmann sowie (hinten) Ute Ruf und Projektleiterin Ying Zeng. (Archiv) Foto: Wegner

Schramberg/Aichhalden - Es ist sicher noch ein weiter, weiter Weg – aber ein konkreter erster Schritt bis hin zur Talumfahrung ist nun getan. Das RP hat die ersten zwei Leistungsphasen an das Unternehmen BUNG Ingenieure AG aus Heidelberg vergeben.

Der Begriff Leistungsphasen stammt aus der sogenannten Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, kurz HOAI. Diese Verordnung regelt quasi die Honorare im Verlauf eines solchen Projekts von der Klärung erster Fragen bis zur Betreuung des fertigen Gebäudes.

Erst an die Grundlagen

Phase eins ist die Grundlagenermittlung. Hauptsächlich klärt der Architekt oder Objektplaner dabei ab, welche Vorstellungen und Anforderungen der Auftraggeber (in dem Fall das RP) zu dem Projekt vorgibt, ermittelt unter anderem die Rahmenbedingungen wie Umwelteinflüsse (ob Bedarf an Gutachten besteht), den angepeilten Zeitplan oder macht eine erste Ortsbesichtigung.

Dann erstes grobes Konzept

Dem folgt Phase zwei, die Vorplanung. Dabei geht der Planer in erste Vorabstimmungen mit den Behörden und erstellt ein erstes grobes Konzept – in dem Details noch keine Rolle spielen, sondern eher grundsätzlich Gestaltung und Funktion des Vorhabens vorausgenommen werden. Zudem werden erstmals (nicht vom Auftraggeber) die Gesamtkosten grob geschätzt. Das RP hat diese für die Talumfahrung zuletzt mit 158 Millionen Euro beziffert.

Den Zuschlag für die beiden Phasen ging nun für rund 420 000 Euro nach Heidelberg. Der Vertrag beginnt nun mit der Erteilung des Zuschlags, bestätigt der stellvertretende Pressesprecher des RP, Matthias Henrich. Die Vergabekriterien – Beworben hatten sich im Zuge der europaweiten Ausschreibung zwei Unternehmen – wurden beim RP dabei folgendermaßen gewichtet: Planung- und Vorgehenskonzept (35 Prozent), Terminplanung (15 Prozent), Präsentation und Gesamteindruck (20 Prozent) und Preis (30 Prozent).

Dazu gehört die Trassenlösung

Klar ist: Die Pläne zu konkreten Ausgestaltungen beginnen, das wurde jüngst regelmäßig betont, bei null. Das betrifft auch die Trassenführung. So hieß es beim jüngsten gemeinsamen Termin in Schramberg, dass neben der bisherigen Vorzugstrasse, der Hess-Variante II mit zwei Tunnels und einer Hangbrücke im Eselbachtal, alle Varianten auf gleicher Basis untersucht werden sollen.

Dazu schreibt Henrich: "Inhalt der Vorplanung ist die Erarbeitung und Bewertung von Varianten mit dem Ziel der Bestimmung der Vorzugsvariante. Hierzu wird das beauftragte Büro zunächst eine umfassende Grundlagenermittlung durchführen und Varianten neben den existierenden entwerfen und untersuchen." Für die Bewertung der Varianten seien zahlreiche Untersuchungen (Verkehr, Umweltverträglichkeit, Immission, Klima oder Baugrund) erforderlich. "Je nach Lage der Varianten ergeben sich weitere Fragestellungen beziehungsweise Gutachten, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage zur zeitlichen Dauer gemacht werden kann." Das RP werde aber die Öffentlichkeit informieren und beteiligen. "Aktuell gehen wir davon aus, dass wir in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit der Öffentlichkeitsbeteiligung starten können", so Henrich.

Eisenlohr: "Wir helfen, wenn man uns braucht."

Freude herrscht derweil in den beiden das Projekt betreffenden Kommunen: "Damit fließt eine mittlere sechsstellige Summe für das für uns so wichtige Projekt, und es ist greifbar wie noch nie zuvor", betont Schrambergs Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. "Natürlich haben wir in Schramberg ein gleichbleibend hohes Interesse an der Talumfahrung, die uns vom Schwerlastverkehr entlasten und wertvolle städtebauliche Entwicklungen ermöglichen soll. Sollten von uns Informationen oder Zuarbeit gebraucht werden, stehen wir parat, um diese zu liefern. Bisher hat sich allerdings gezeigt, dass das Projektteam des Regierungspräsidiums, das sich im Gemeinderat ja bereits präsentiert hat, sehr eigenständig arbeitet."

Lehrer: "Eselbachtal unberührt lassen"

Aichhaldens Bürgermeister Michael Lehrer gibt bekannt: "Die Gemeinde Aichhalden freut sich darüber, dass es bei der Umfahrung der Talstadt Schramberg ein weiterer Schritt gegangen werden kann. Ein fundierte Ausarbeitung von Trassenalternativen unter Berücksichtigung der Belange der Umwelt, der Bevölkerung und der Wirtschaftlichkeit ist die herausfordernde Aufgabe für das beauftragte Ingenieurbüro." Dabei hoffe man aus Sicht der Gemeinde Aichhalden "auf gute, umsetzbare Ergebnisse, die das Eselbachtal unberührt lassen können".