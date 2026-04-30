Wichtige Wegweiser: Straßenschilder werden in Weil am Rhein wiederholt beschädigt
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Umgetreten: Das Straßenschild „Torgaß“ wird immer wieder mutwillig beschädigt. Eine funktionierende Beschilderung ist für Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei aber von entscheidender Bedeutung. Foto: Stadtverwaltung Weil am Rhein/Linde

Das Straßenschild „Torgaß“ wiederholt umzutreten ist für die Stadtverwaltung Weil am Rhein kein Kavaliersdelikt. Für Rettungsdienste sind diese Schilder wichtig.

Alles andere als ein harmloser Streich: In der Torgaß wird seit geraumer Zeit das dortige Straßenschild wiederholt mutwillig beschädigt. Das Schild, das am Weilweg direkt an der Abzweigung zur Torgaß steht, wird umgetreten, verbogen oder sogar vollständig aus dem Boden gerissen, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. Teilweise geschehe dies mehrfach innerhalb einer Woche. Die Häufigkeit der Vorfälle lasse auf gezielte und wiederkehrende Sachbeschädigung schließen.

 

Schilder für Rettungsdienste von Bedeutung

Die Stadtverwaltung macht deutlich, dass es sich dabei keinesfalls um eine Bagatelle handelt, und appelliert an den gesunden Menschenverstand, heißt es weiter. Eine funktionierende Beschilderung ist insbesondere für Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei von entscheidender Bedeutung. Fehlende oder beschädigte Schilder können dazu führen, dass Einsatzorte nicht rechtzeitig gefunden werden – mit potenziell lebensgefährlichen Folgen.

Sachbeschädigungen wird konsequent nachgegangen

„Wer Straßenschilder beschädigt oder sogar zerstört, bringt andere Personen in Gefahr. Im Ernstfall kann das Menschenleben kosten“, betont Andrea Grasser vom Stadtbauamt. Den wiederholten Sachbeschädigungen wird daher konsequent nachgegangen und sie werden, sofern möglich, geahndet. Die Stadt prüft zudem weitere Maßnahmen und bittet die Bevölkerung um Aufmerksamkeit. Hinweise zu den Vorfällen können an die zuständigen Stellen gemeldet werden.

 