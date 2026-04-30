Wichtige Wegweiser: Straßenschilder werden in Weil am Rhein wiederholt beschädigt

1 Umgetreten: Das Straßenschild „Torgaß“ wird immer wieder mutwillig beschädigt. Eine funktionierende Beschilderung ist für Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei aber von entscheidender Bedeutung. Foto: Stadtverwaltung Weil am Rhein/Linde Das Straßenschild „Torgaß“ wiederholt umzutreten ist für die Stadtverwaltung Weil am Rhein kein Kavaliersdelikt. Für Rettungsdienste sind diese Schilder wichtig.







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Alles andere als ein harmloser Streich: In der Torgaß wird seit geraumer Zeit das dortige Straßenschild wiederholt mutwillig beschädigt. Das Schild, das am Weilweg direkt an der Abzweigung zur Torgaß steht, wird umgetreten, verbogen oder sogar vollständig aus dem Boden gerissen, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. Teilweise geschehe dies mehrfach innerhalb einer Woche. Die Häufigkeit der Vorfälle lasse auf gezielte und wiederkehrende Sachbeschädigung schließen.