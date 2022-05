1 Die Schwenninger Straße zwischen Villingen und Schwenningen wird ab Montag, 16. Mai, für etwa zwei Wochen gesperrt. Foto: Manfred Richter/pixabay

Eine wichtige Verbindungsstraße zum Schwarzwald-Baar-Klinikum und auch zwischen Villingen und Schwenningen wird voraussichtlich für zwei Wochen voll gesperrt: die Schwenninger Straße.















Villingen-Schwenningen - Im Zuge der Bauarbeiten für die Erschließung des Baugebiets Spitals Dreißig Jauchert werde die Schwenninger Straße zwischen dem Kreisverkehr Klinikum und Kreisverkehr Steige für den Gesamtverkehr ab Montag, 16. bis einschließlich Freitag, 27. Mai, voll gesperrt, teilt die Stadtverwaltung VS mit. Grund hierfür seien Erdarbeiten, die für eine Kanalquerung in der Schwenninger Straße notwendig sind.

Die Querung des Kanals in der Straße diene dem Anschluss der Schmutz- und Regenwasserleitung, die sich auf der anderen Straßenseite des Baugebiets befindet. Außerdem erfolge zusätzlich im Zuge der Erschließung die Kanalanbindung der Erbhöfe an das neu verlegte Kanalsystem.

Nur unter Vollsperrung möglich

Aus Sicherheitsgründen und Platzmangel könnten die Bauarbeiten in der Straße nur unter einer Vollsperrung vorgenommen werden. "Die Arbeiten sollten nach zwei Wochen, soweit die Witterung es zulässt, beendet sein. Die ausführende Firma ist bestrebt, die Arbeiten so schnell wie möglich durchzuführen", informiert die Stadtverwaltung weiter.

Umleitungen

Für die Dauer der Baumaßnahme werde die Buslinie 2 durch das Wohngebiet Schilterhäusle umgeleitet. Die Linie 2 werde hierbei nicht an den Haltestellen Geriatrie, Tulastraße Mitte und Tulastraße West halten. In der Fahrtrichtung Schwenningen könne die Haltestelle Bertholdshöfe von der Linie 2 nicht angefahren werden, als Ersatz halte die Linie 2 an der Haltestelle Wilhelm-Schickard-Straße. Aufgrund des längeren Linienweges könne es zu Verspätungen auf der Linie 2 kommen, Fahrgäste werden von der Stadt gebeten dies bei ihrer Fahrtwahl zu berücksichtigen.

Für alle weiteren Verkehrsteilnehmer werde ebenso eine Umleitung vor Ort ausgeschildert.