Wichtige Stimme der Stadt: Mit Elisabeth Steimle verliert Horb eine prägende Persönlichkeit

Elisabeth Steimle ist tot. Sie starb am 16. Februar 2026, wie ihre Familie mitteilte. Mit Elisabeth Steimle verliert Horb eine ganz besondere Frau. Eine Frau, die in ihrer Heimatstadt präsent war. Wenn es ihrer Meinung nach etwas zum Sagen gab, dann hielt sie sich nicht zurück. Sie nahm nie ein Blatt vor den Mund. Geradeheraus, direkt und ehrlich äußerte sie sich zu den für sie wichtigen Themen. Eine Eigenschaft, die sie ihren Töchtern und Enkel/innen mit auf ihren Lebensweg gegeben hat.

Immer gut gekleidet, auch im hohen Alter selten ohne modisches Accessoire als Blickfang unterwegs und die Haare zu einem Dutt frisiert, war sie eine echte Persönlichkeit, die überall respektiert wurde.

Elisabeth Steimle, geborene Reinhardt, wurde am 2. August 1933 in der Neckarstraße, direkt neben dem „Haus am Aischbach“ – dort wo zuerst ihre Eltern und nun ihre Tochter Lucia den Schmuckladen betreiben – als älteste von sechs Geschwistern geboren. Ihre Kindheit verlief, soweit sie sich noch zurückerinnern konnte, recht gut, wie sie anlässlich ihres 90. Geburtstages verriet.

Kindergartenzeit bei den Marchtaler Schwestern

Prägend war die Kindergartenzeit bei den Marchtaler Schwestern, die noch mit Spitzenhaube auf dem Kopf auf die Horber Kinder der Kernstadt aufpassten. Bereits zu jener Zeit kam sie mit dem christlichen Glauben in Berührung. Ein Glaube, der sie ab dieser Zeit begleitete. Auch die Grundschulzeit hatte die Jubilarin bei diesem Gespräch noch gut in Erinnerung. „Doch kaum in der Oberschule, sagte meine Mutter eines Tages im Sommer 1941 zu mir: So heute gehst du nochmals zur Schule, aber nur um zu sagen, dass du ab morgen nicht mehr kommst. Das war’s dann mit meiner Bildung und der Ausbildung – außer dem Klavierunterricht, den ich schon in jungen Jahren bekam“, erzählte Steimle, die dann ihre Bildung in all den folgenden Jahren dem Leben abtrotzte und in ihren Spitzenzeiten in bis zu drei Büchern gleichzeitig las.

Die Liebe zur Musik und zur katholischen Kirche blieb ihr ein Leben lang. Sie leitete Jugendgruppen, sang im Kirchenchor, ministrierte und nahm nebenbei Orgelunterricht bei den evangelischen Kirchenmusiker der Gegend. „Die waren besser ausgebildet als ihre katholischen Kollegen“, so die Begründung, warum eine erzkatholische Horberin bei den „Wüstgläubigen“ das Spiel auf der Königin der Instrumente lernte.

Ausbildung an der bischöflichen Musikschule

Schon bald begleitete sie Jugendgottesdienste und legte an der bischöflichen Musikschule in Rottenburg ihre Prüfung als Organistin ab. Von dieser Zeit an erlebte man Elisabeth Steimle, die damals noch Reinhardt hieß, jeden Sonntag an einer anderen Orgel im gesamten Kirchenbezirk. Sie saß am Spieltisch der Stiftskirchenorgel, ließ das Instrument in der Liebfrauenkirche erklingen und war Herrin über all die Orgelpfeifen in den kleinen Kirchen der Gegend. Und überall dort, wo ein Klavier stand, sei es bei der Vesperkirche oder beim Elisabethverein, Steimle haute in die Tasten. Und dies bis ins hohe Alter.

Über die Musik und die Religion lernte sie auch ihren Mann Peter, der schon von Kindergartenzeiten an um sie herum war, besser kennen. Am 1. April 1957 feierte man in der Stiftskirche Verlobung und heiratete genau zwei Jahre später dort auch kirchlich.

Steimle hat vier Töchter

Vier Töchter, Eva-Maria, Elisabeth, Monika und Lucia wurden den beiden geschenkt. Ihr Mann starb am 25. März 2022, der Lebensweg von Elisabeth Steimle schloss sich am 16. Februar 2026.

Ihre letzten Akkorde sind nun verklungen, doch sie wird in Horb unvergessen bleiben.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, 25. Februar um 13 Uhr auf dem Horber Friedhof statt. Ein Requiem zu Ehren von Elisabeth Steimle findet am Freitag, den 27. Februar um 18:30 Uhr in der Liebfrauenkirche statt.