Wichtige Stimme der Stadt: Mit Elisabeth Steimle verliert Horb eine prägende Persönlichkeit

Jahrzehntelang setzte Elisabeth Steimle mit klaren Worten, festem Glauben und musikalischer Leidenschaft bleibende Akzente im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben der Stadt.
Elisabeth Steimle ist tot. Sie starb am 16. Februar 2026, wie ihre Familie mitteilte. Mit Elisabeth Steimle verliert Horb eine ganz besondere Frau. Eine Frau, die in ihrer Heimatstadt präsent war. Wenn es ihrer Meinung nach etwas zum Sagen gab, dann hielt sie sich nicht zurück. Sie nahm nie ein Blatt vor den Mund. Geradeheraus, direkt und ehrlich äußerte sie sich zu den für sie wichtigen Themen. Eine Eigenschaft, die sie ihren Töchtern und Enkel/innen mit auf ihren Lebensweg gegeben hat.