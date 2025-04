Groß war die Erleichterung bei allen Balingern nach dem Abpfiff von Schiedsrichterin Kerstin Holzmayer. Der Sieg gegen den Tabellenletzten TV Echterdingen war im Abstiegskampf enorm wichtig und in seiner Entstehung durchaus kurios. So bekamen die Zuschauer neun – fast gleichmäßig verteilte – Tore zu sehen.

In der vierten Minute der Nachspielzeit wäre dann Mijo Tunjic beinahe noch das 5:5 gelungen. Sein druckvoller Kopfball nach Ecke landete aber zu zentral in den Armen von Louis Potye. Der mit viel höherklassiger Erfahrung versehene Angreifer, der unter anderem für die Stuttgarter Kickers spielte, war mit drei Toren trotzdem der auffälligste Mann der Partie.

Eigentor zum Ausgleich

Er hatte den Torreigen in der 20. Minute auch eröffnet: Die TSG bekam einen Eckball nicht aus der Gefahrenzone und Tunjic schoss zur Führung ein. Von Beginn an war es ein Spiel mit offenem Visier. Mirhan Inan war in der 5. Minute nach herrlichem Schneider-Pass noch an Keeper Yule Tröger gescheitert, in der 25. Minute aber Wegbereiter des Ausgleichs. Die Balinger konterten und der Querball von Inan wurde von Leo Milutinovic unglücklich ins eigene Tor abgefälscht.

Es ging Schlag auf Schlag weiter: Echterdingens Armin Zukic zirkelte einen Freistoß wunderbar über die Mauer und scheiterte am Pfosten (27.), dann brachte David Zenner die Hausherren 2:1 in Führung. Sein Linksschuss aus 13 Metern schien für Tröger nicht unhaltbar, den Balingern war dies gleichwohl egal. Das Team von Philipp Wolf legte sofort nach. Nach einer Ecke landete der Ball über Umwege bei Noah Haller, der aus kurzer Distanz das 3:1 erzielte. Für Sicherheit sorgte dieser Treffer aber nicht, denn nur zwei Zeigerumdrehungen später verkürzte das Schlusslicht. In Folge eines schönen Spielzugs war Tunjic in der Mitte blank und verkürzte.

Noah Neff trifft sehenswert

Fast mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs stellte die TSG II den alten Abstand aber wieder her. Wiederum liefen die Gäste in einen Konter – Noah Neff wurde im Strafraum eingesetzt und schweißte den Ball aus spitzem Winkel herrlich in die lange Ecke (45+3).

Als Mirhan Inan dann in der 52. Minute – wieder aus einer Umschaltaktion – das 5:2 mit einem präzisen Flachschuss erzielte, schien der Ausgang eigentlich nur noch eine Frage der Höhe zu sein. Anstatt den Vorsprung aber auszubauen, wurde die TSG II fahrig und stellte das Spiel gegen den Ball teilweise ein. Der von Noah Braun verursachte und von Louis Potye parierte Strafstoß nach 55 Minuten war noch ein Warnsignal, welches nicht angenommen wurde. Es schlichen sich viele einfache Ballverluste ein und die Klarheit ging verloren.

Es wird spannend

Eine tolle Kombination der Gäste wurde mit dem 3:5 durch Caglar Celiktas belohnt (62.). Und als Tunjic in der 64. Minute frei vor Potye den Ball unter die Latte donnerte und auf 4:5 verkürzte, war wieder alles offen. In der Folge konnte man den ganz großen Druck der Echterdinger aber unterbinden, musste aber trotzdem bis zum Schluss zittern. Bereits am kommenden Mittwoch geht es für die U23 dann zum VfL Pfullingen – wieder geht es um ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt.