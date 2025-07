1 Die Inbetriebnahme der TENP III-Pipeline wurde am Freitag in Müllheim gefeiert. Foto: Uwe Thomes Nach fast dreijähriger Bauzeit in drei verschiedenen Teilabschnitten der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kann jetzt Gas durch die TENP III-Pipeline fließen.







