Das große Highlight aus Sicht der TSG Balingen steigt am Samstag mit dem Finale im WFV-Pokal. Deswegen wurde das Spiel der U23 auf den Freitagabend vorgezogen. „So können alle Ehrenamtlichen und auch wir als Mannschaft das Spiel am Samstag live verfolgen“, erklärt TSG II-Trainer Philipp Wolf.

Er und seine Mannschaft wissen seit dem vergangenen Wochenende genauer, wie die Abstiegsregelung in der Verbandsliga aussieht. Die 3. Liga sowie Regionalliga Südwest haben ihre Saison bereits beendet, in der Oberliga sind zudem große Teile des Abstiegskampfs schon entschieden. Mit dem SV Fellbach und Calcio Leinfelden-Echterdingen stehen zwei Teams fest, die kommende Spielzeit definitiv wieder in der Verbandsliga Württemberg aufschlagen werden. Dazu gesellt sich entweder noch der FV Ravensburg oder Bietigheim-Bissingen.

Auf dem Relegationsplatz

Für die TSG II und ihre Kontrahenten heißt das: Es wird fünf direkte Absteiger geben und der Sechstletzte geht in die Relegation. Dies ist im Moment die Balinger Zweitvertretung. Wolf betont: „Wenn man nach hinten schaut sind es nur noch zwei Punkte auf den ersten Abstiegsplatz. Es geht so richtig in die heiße Phase. Auch nach oben sind es nur ein, zwei Punkte. Es wird sehr eng werden. Wir wollen nach wie vor die 40 Punkte erreichen – dann sollten wir aus eigener Kraft die Liga halten.“

Mit dem TSV Oberensingen reist am Freitag der Tabellendritte an. Zuletzt gab es eine 1:2-Pleite gegen den Tabellenführer, zuvor zwei Unentschieden gegen die TSG Tübingen (2:2) und die Sportfreunde Dorfmerkingen (1:1). „Sie haben eine sehr starke Mannschaft mit einer richtig guten Altersstruktur. Sie wollen den dritten Rang sicherlich behalten“, so Wolf.

Krankenwagen als „Dauergast“

Personell rechnet er mit weniger Anleihen aus der 1. Mannschaft, so könnte es eher Verstärkung aus der eigenen U19 geben. Die Langzeitverletzten sind weiterhin nicht dabei. Der Coach merkt in diesem Zusammenhang an: „Wir haben in dieser Saison in 27 Spielen schon sechs Mal den Krankenwagen gebraucht, das ist wirklich brutal.“