1 SCL-Trainer Domenico Bologna (links) und sein Co-Trainer Violand Kerellaj (rechts) freuen sich über eine ganze Elf an neuen Spielern. Gegen den Bahlinger SC war das Heer an Neuzugängen nicht einmal komplett. Pedro Allgaier war beruflich verhindert. Foto: Wendling

Der SC Lahr hat das Testspiel gegen den Bahlinger SC genutzt, um seinen Kader für die kommende Runde zu präsentieren. Viele Neuzugänge spielten auch schon gegen den Regionalligisten. Dabei gab es Erkenntnisse beim Kampf um die Nummer eins wie auch Bestätigung bei der Kapitänsfrage.









Testspiel: SC Lahr - Bahlinger SC 0:4 (0:2). Der Klassenunterschied zwischen dem Regionalligisten vom Kaiserstuhl und dem Lahrer Verbandsligisten wurde am verregneten Dienstagabend an der Dammenmühle deutlich. „Der BSC war ein sehr starker Gegner. Wir sind auch dankbar, dass sie gegen uns mit voller Kapelle angetreten sind. So ein Team ist nicht immer im Schach zu halten. Uns war daher klar, dass das so deutlich ausgehen kann“, hielt SCL-Trainer Domenico Bologna nach Abpfiff fest. „Wir hatten allerdings gute Phasen im Spiel, wo wir auch gut Ballbesitz gehabt haben. Darüber bin ich froh. Es war eine gute Trainingseinheit und das Spiel war sehr informativ für mich.“