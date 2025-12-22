Vier Jahre Stau, Lärm und Milliarden-Schäden für die Wirtschaft – jetzt atmet das Sauerland auf. Bleibt das Tempo beim Bau der Rahmedetalbrücke die Ausnahme oder wird es neuer Standard?
Lüdenscheid - Vier Jahre nach der Sperrung der Rahmedetalbrücke an der A45 im Sauerland wird die wichtige Nord-Süd-Verbindung heute wieder freigegeben. Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU) kommen zu der Zeremonie und sollen das symbolische Band durchschneiden. Gegen Mittag wird die für 170 Millionen Euro neu gebaute Brücke dann für den Verkehr geöffnet.