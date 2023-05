Hauptamtsleiter Hartmut Walter hat in der jüngsten Sitzung des Sulzer Gemeinderats den Schulentwicklungsplan der Stadt bis zum Jahr 2028 vorgelegt. Die Gemeinderäte nahmen das Werk, erstellt von Eva Nägele und Selina Liebrecht, zur Kenntnis. Sie beauftragten die Verwaltung, den Plan weiterzuentwickeln und jährlich vorzulegen. Vor allem aber muss sich die Verwaltung mit zwei gravierenden Problemen befassen.

Da ist zum einen der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab 2026 in Kraft tritt. Da erwägt die Verwaltung in Absprache mit dem Schulamt, aus der Grund- und Werkrealschule eine Ganztagsschule zu machen. Dazu müsste dort unter anderem zur Versorgung der Schüler eine Mensa entstehen – eventuell als kombinierte Mensa und Aula. Geprüft werden sollte laut Verwaltung außerdem, ob man den Bau einer Mensa nicht gleich größer plant, um auch die Schüler der benachbarten Lina-Hähnle-Realschule zu versorgen.

Müssen Schüler in Holzhausen in den Bus steigen?

Ein weiteres Problem stellt die Grundschule in Holzhausen dar. Dort wird die Zahl der Schüler erheblich steigen, von aktuell insgesamt 63 Schülern auf 79 im Schuljahr 2025/2026. Schon von 2024 an wird es hier eng, weil die maximale Klassengröße von 28 Schülern erreicht und die Klasse geteilt werde.

Eine schnelle Möglichkeit sei es, eine komplette Klasse in eine andere Grundschule zu fahren. Ein Busunternehmen könne die Kinder sicher in eine andere Schule befördern, heißt es im Entwicklungsplan dazu.

Alternativ könnten der Schule in Holzhausen ein zusätzlicher Unterrichtsraum bereitgestellt werden – etwa in Form eines kleinen Gebäudes in Modulbauweise, das angemietet oder erworben werden kann.

In Hopfau könnte es personell eng werden

Von moderat steigenden Schülerzahlen geht der Entwicklungsplan auch an den Grundschulen in Bergfelden, Fischingen/Glatt, Hopfau/Dürrenmettstetten, Mühlheim/Renfrizhausen und in der Kernstadt aus – doch Platzprobleme werden außer in Holzhausen nirgends befürchtet. Die Grundschule in der Kernstadt werde ab 2025 wahrscheinlich dreizügig. Die Zahl der Schüler in Vorbereitungsklassen sei aufgrund der steigenden Zahl von Zuwanderern nicht vorhersehbar.

Personell könnte es insbesondere an der Grundschule in Hopfau sehr eng werden. Dort wird ein Anstieg von aktuell 28 auf 49 Schüler bis 2026/2027 prognostiziert. Den Lehrermangel bekomme die Schule besonders stark zu spüren.

Kein Handlungsbedarf bei weiterführenden Schulen

Vage muss die Vorausschau bei den weiterführenden Schulen bleiben: Aufgrund der großflächigen Wahlmöglichkeiten von Eltern und Schülern sei eine Prognose der Schülerzahlen nicht möglich. Aktuellen Anmeldungen zeigen Tendenzen. Das Albeck-Gymnasium erfreue sich zunehmender Beliebtheit, doch seien dort die Schülerzahlen mit 732 für 2023/2024 deutlich vom Spitzenjahr 2007 entfernt, als 770 Schüler das Gymnasium besuchten. Daher sieht die Verwaltung mittelfristig keinen Handlungsbedarf.

Das gilt auch für die Lina-Hähnle-Realschule, die im Schuljahr 2023/2024 wohl 480 Schüler haben wird – deutlich weniger als die 699 Schüler im Jahr 2008. Bei einer geschätzten Gesamtschülerzahl schließlich von 467 an der Grund- und Werkrealschule in Sulz bis zum Schuljahr 2026/2027 seien dort räumlich ebenfalls keine Engpässe zu erwarten.