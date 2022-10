1 Blick über den Kaltenbronn mit Mooren und Wäldern Foto: Landratsamt Rastatt – untere Forstbehörde

Kaltenbronn/Bad Wildbad/Enzklösterle - Der Kaltenbronn im Nordschwarzwald ist ganzjährig ein beliebtes Wander- und Ausflugsziel. Was für viele Erholungssuchende und Wanderer der Inbegriff einer urtümlichen und natürlichen Moor-Landschaft ist, stellt sich Moorkundlern, die vertiefte Untersuchungen angestellt haben, als ein geschädigtes Ökosystem dar. Ein vor langer Zeit angelegtes sehr ausgedehntes und dichtes Netz aus Drainagen führt in den Mooren zu Mangel am lebensnotwendigem Wasser. So geraten die Moore am Kaltenbronn in einen zunehmend ungünstigen ökologischen Zustand, was auch die Managementplanung zum europäisch geschützten Natura-2000-Gebiet aufzeigt.

Projekt zunächst als zu teuer abgelehnt

Nachdem das Projekt zur Revitalisierung der Hochmoore am Kaltenbronn 2021 für das Life-Natur-Programm nicht ausgewählt wurde, hat das Naturschutzreferat im Regierungspräsidium Karlsruhe gemeinsam mit weiteren Beteiligten den Antrag überarbeitet und Anfang Oktober 2022 nun erneut gestellt.

Ziel des Life-Projekts ist es, das Hohlohmoor als intaktes Hochmoor dauerhaft zu erhalten und unter anderem durch Vernässung auch widerstandsfähiger gegenüber der zunehmenden Sommertrockenheit zu machen. Ebenso sollen Lebensräume für die typischen Tier- und Pflanzenarten geschützt werden.

Im Prüfbericht zum letztjährigen Life-Antrag hatte die EU die Notwendigkeit und Relevanz der Moorrevitalisierung bestätigt, jedoch die Projektsumme als zu hoch eingestuft. Mit der Verkürzung der Projektlaufzeit von acht auf fünf Jahre und der Verkleinerung des Projektgebiets auf das Hohlohmoor sowie der Verringerung der Projektsumme von 20 auf 8,9 Millionen Euro reagiert das Konsortium auf den Prüfbericht der EU für den letztjährigen Life-Antrag.

Große Unterstützung auch in der Region

Das baden-württembergische Umweltministerium als oberste Naturschutzbehörde und die Landesforstverwaltung, unterstützen den Antrag maßgeblich. Auch vor Ort trifft das Vorhaben und der Förderantrag auf breite Zustimmung. Die Landkreise Calw und Rastatt sowie die umliegenden Kommunen Gernsbach, Bad Wildbad und Enzklösterle haben die große Bedeutung der Erhaltung der Moore am Kaltenbronn mit Unterstützungsschreiben bestätigt.

Nachdem der Life-Antrag auf Förderung durch das Life-Natur-Programm der EU eingereicht wurde, prüft und berät die Europäische Kommission die eingegangenen Anträge. Eine Entscheidung der EU wird Mitte 2023 erwartet. Bei einem positiven Ergebnis soll anschließend das Vorhaben weiterentwickelt und ab 2024 umgesetzt werden. Bei einer Genehmigung würde die EU 75 Prozent der Projektkosten übernehmen.

Aktuell arbeiten die Projektpartner daran, bereits 2023 kleinflächige Vernässungsmaßnahmen im Bereich des Hohlohmoors umzusetzen. Hierzu wurden beispielsweise detaillierte Planungen für Rückhaltemaßnahmen und Erkundungen des Untergrunds beauftragt.

Woher kommt der Wassermangel?

Mehrere Gutachten namhafter Moorkundler bestätigen, dass der Grund für den ungünstigen Zustand der Moore am Kaltenbronn der Wassermangel wegen eines umfassenden Entwässerungssystems ist. Seit dem 18. Jahrhundert wurden Entwässerungsgräben angelegt, die bis heute wirken und Wasser aus dem Moor ableiten. Es wurden viele Kilometer lange Gräben angelegt, um die Moore trockenzulegen und für den Waldbau nutzbar zu machen. Mitte des 19. Jahrhunderts erkannte man dann die forstwirtschaftlich nur mäßigen Erfolge und stellte die Bauarbeiten ein. Die Entwässerungsgräben bestanden jedoch fort und führen noch heute – 250 Jahre später – Wasser beschleunigt in die Täler ab. Die Folge ist, dass den Mooren lebensnotwendiges Wasser verloren geht und sie mehr und mehr austrocknen. Die Torfmoose vertrocknen und Torfwachstum bleibt aus. Die Moore verlieren damit ihre wichtigen Funktionen für den Naturhaushalt. Aufgrund der Trockenheit bewachsen Kiefern und Fichten zunehmend die einst offenen Moorflächen. Im Wildseemoor sind nur rund sechs Prozent, im Hohlohmoor nur rund 3,5 Prozent der ursprünglichen Fläche noch mehr oder minder offen. Dichtes Kiefern-Krummholzgebüsch erstreckt sich mittlerweile bis in die Zentren der Moore.

Warum sind Moore für Menschen wichtig?

Naturnahe Moore erfüllen wichtige Leistungen für einen intakten Naturhaushalt und sind weit mehr als nur ein Naturgenuss für Menschen. Naturnahe Moore binden beispielsweise eine große Menge an Kohlenstoff und dienen so dem Klimaschutz. Weiter bieten sie Lebensraum für spezialisierte Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen, die mit erstaunlichen Überlebensstrategien an die extremen Lebensverhältnisse im Moor angepasst sind und nur dort überleben können. Moore saugen außerdem wie ein Schwamm Wasser auf. Diese Speicherfunktion dient dem Hochwasserschutz, da das Wasser nur nach und nach in das umliegende Gewässersystem fließt. Moore sind außerdem Archive der Natur- und Kulturgeschichte, weil sie es ermöglichen, über Pollenanalysen Einblicke in vergangene Zeiten zu geben.

Europäisches Naturerbe

Der Kaltenbronn ist landschaftlich sowie natur- und artenschutzfachlich eine große Besonderheit. Er ist Lebensraum einer beträchtlichen Anzahl von spezialisierten und geschützten Tier- und Pflanzenarten und steht deshalb in Teilen unter mehrfachem Schutz (Natur- und Waldschutzgebiet, Fauna-Flora-Habitat- und Vogelschutzgebiet, Bannwald und Schonwald). Bereits vor etwa 100 Jahren wurden erste Schutzgebiete am Kaltenbronn ausgewiesen. Mit einer neuen Verordnung im Jahr 2000 stellten Natur- und Forstverwaltung die betreffenden Teile des Kaltenbronns dann gemeinsam unter einen umfassenden nationalen Schutz. Das heute bestehende Natur- und Waldschutzgebiet Kaltenbronn liegt im Staatswald. Es umfasst den Hohlohsee und den Wildsee mit umliegenden Moorflächen, Moorwäldern und weitere geschützte Waldbestände. Es kombiniert den Schutz der Moore und des Waldes. Mit der Integration als Teil des Fauna-Flora-Habitat-Gebiets Kaltenbronner Enzhöhen und dem Vogelschutzgebiet Nordschwarzwald in das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 gehört es seit fast 20 Jahren auch zum europäischen Naturerbe.