WHO-Bericht: Ein Viertel junger Frauen in Beziehungen erlebt Gewalt

24 Prozent junger Frauen in Beziehungen weltweit haben schon einmal Gewalt erlebt.

Erste Liebe oder erzwungene Heirat: Viele junge Frauen, die im Teenageralter in Beziehungen sind, erleben Gewalt. Schulen müssten etwas tun, verlangt die WHO.









Genf - Fast jede vierte junge Frau weltweit, die vor ihrem 20. Geburtstag eine Beziehung hatte, erlebt dabei Gewalt. Das geht aus einer Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor. Rund 19 Millionen Teenager zwischen 15 und 19 Jahren seien betroffen, heißt es in dem Bericht in der Fachzeitschrift "The Lancet Child & Adolescent Health".