1 Vor Ort wird die Messe-Eigenproduktion des Veranstalters Wein-Riegger abgefüllt. Foto: Bombardi

Die Villinger Whisky-Messe in der Neuen Tonhalle ist in der Region einzigartig. Am vergangenen Wochenende boten zahlreiche Aussteller zum siebten Mal das Genusserlebnis an.















Villingen-Schwenningen - Am Wochenende atmeten zahlreiche Besucher in der Neuen Tonhalle die Atmosphäre einer Whisky-Messe ein und genossen das Ambiente dieser in Südbaden einzigartigen Veranstaltung in vollen Zügen. Die vom Wein-Riegger zum siebten Mal organisierte Messeveranstaltung mit der Option zur Teilnahme an einem Whisky-Tasting fand in diesem Jahr unter strenger Berücksichtigung der 2G-Regeln statt und war pro Tag in jeweils zwei Gruppen unterteilt.

"Wir sind froh, dass die Messe überhaupt stattfinden kann", lobte Juniorchefin Lisa Lauinger die Stadtverwaltung für ihre Unterstützung und ihre Ratschläge während den Vorbereitungen zur diesjährigen Messe. Für diejenigen, die gekommen waren, änderte sich gegenüber den Vorjahren nicht allzu viel. Die Messe mit ihren grob in Lieferanten und Brennereien unterteilten rund 35 Ausstellern entführte die Besucher in die Welt des Whiskys. Dort fanden sie kostbare Tropfen, deren Preis sich durchaus auch im drei- und vierstelligen Bereich bewegen kann.

Informieren beim Rundgang

Das Ziel der Veranstalter, ihren Besuchern die Möglichkeit zu bieten, sich in einem ersten Rundgang über das Angebot zu informieren und im weiteren Verlauf die Sorten nach Wahl zu degustieren, ließ sich aufgrund der Besucherbeschränkung sogar besser umsetzen, als in den Vorjahren. Die Besucher vertieften sich in Fachgesprächen mit den Standbetreibern, diskutierten über die Qualität und Vorzüge einzelner Sorten und auch das Interesse an einer Teilnahme an einem Whisky-Tasting war groß.

Auf der Messefläche waren zwischen den einzelnen Whiskystandbetreibern auch ein Anbieter mit Reisen zu berühmten Brennereien, beispielsweise in Schottland oder Irland, ein Hersteller, der auf die Getränke zugeschnittene Gläser anbot, oder auf der Hauptbühne die Genusswerkstatt aus St. Georgen. Vor der Hauptbühne erfolgte auch die Abfüllung des eigens für diese Messe ausgesuchten Brandes des Veranstalters.

Immer mehr Frauen

Ein Rundgang über die Messe lässt vorerst keine Änderungen gegenüber den Vorjahren erkennen. Doch im Gespräch mit den Standbetreiben werden einige Unterscheide dann doch deutlich. "Der Frauenanteil unter den Whisky-Genießern steigt langsam aber kontinuierlich an", beschreibt Lauinger eine Domäne, die längst nicht mehr ausschließlich in Männerhand ist. "Früher war die Messe zum Großteil von schottischem Whisky geprägt. Das ist seit geraumer Zeit nicht mehr so. Marken aus anderen Ländern drängen auf den Markt und sorgen dafür, dass sich der Anteil schottischer Whiskygetränke zu Gunsten von Sorten aus anderen Ländern veränderte.

Zu viele Proben sind nicht ratsam

Harry Bächle, Mitglied im Whisky-Club von Wein-Riegger, freut sich jedes Jahr aufs Neue über die Messe. Sie bietet an zwei Tagen eine gute Möglichkeit, die Clubmitglieder und Kollegen aus der gesamten Whisky-Welt besser kennenzulernen. Wie viele Drams, so heißen die kleinsten Whiskyportionen, am Ende jeder zu sich genommen hat, bleibt den Besuchern selbst überlassen. Grundsätzlich ist es jedoch so, dass der Genuss von zu vielen Whiskysorten in kurzer Zeit so etwas wie eine Betäubung der Geschmacksnerven auslöst. "Es kann sein, dass das Aroma der besten Whiskysorten auf diese Weise fad erscheint."

Lisa Lauinger und weitere rund 70 Mitarbeiter des Veranstalters hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun, um die Anfragen des interessierten Publikums zu beantworten.