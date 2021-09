Überfall in Deißlingen Maskierter Mann bedroht Autofahrer an Tankstelle

Ein 29-jähriger Autofahrer und seine 28-jährige Beifahrerin sind am Sonntagmorgen an einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Deißlingen von einem maskierten Mann bedroht worden. Die Polizei sucht Zeugen.