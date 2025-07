Nach Grußworten von Schulleiter Hans-Jörg Fink erläuterte Abteilungsleiter Bernd Butz in seiner Ansprache das Berufsvorbereitungsjahr, das primär dazu dient, die Schülerinnen und Schüler für eine Ausbildung fit zu machen. Deshalb seien Berufspraktika fester Bestandteil in diesen Schularten und können helfen, sich beruflich einzuordnen.

Außerdem sei das Ziel des Berufsvorbereitungsjahrs, seinen Hauptschulabschluss zu machen oder zu verbessern. Der dritte Aspekt des VAB/AVD sei das Erfüllen der Berufsschulpflicht. Gerade für jene Schülerinnen und Schüler, die noch nicht lange in Deutschland wohnen, ist der erfolgreiche Abschluss des Vorbereitungsjahrs laut Butz auch eine starke Leistung, wenn man bedenke, dass sie zusätzlich zu den Inhalten der Schulfächer noch Deutsch lernen müssen.

Praktikumstage

All das findet in nur einem intensiven Schuljahr statt, das zusätzlich 32 bis 35 Praktikumstage beinhaltet. Diese Praktika werden an der WGS durch unsere AVD-Begleitungen Silke Glänzer und Frau Brandner begleitet, die bei kleineren und größeren Problemen rund um die Praktika helfen – ob jetzt das Verfassen von Bewerbungsschreiben, Suche bei Praktikumsplätzen oder Praktikumswechsel. Den Preis des Fördervereins für den Jahrgangsbesten „Simply the Best“ erhält Daniel Hofmann.

Nach der Zeugnisvergabe ließen die Absolventen und Gäste den Abend bei netten Gesprächen ausklingen.

Den Hauptschulabschluss erhalten haben

VAB KF

Maximilian Biena (P), Sarah Feller, Melissa Haist (P), Marco Heidemann (B), Patrick Kohler, Lena Nguyen, Luca Stöck, Sinan Gavrani

1BSAVDH

Violetta Bär (B), Sude Akyol (B), Odelia Böttjer, Federico Castiglione, Ivan Fedchuk, Volodymyr Fedchuk, Elisabeth Henkel, Roman Kanyshev, Patricia Ibrahimovic, Leonie Radschiner (B), Serhii Shvachenko, Anna Volovyk, Marlena Wolf

1BSAVDP

Elisa Cottone, Sallanches Cabedi, Elona Demolli (B), Luca Denes (B), Mohammed Haidari, Abolfazl Haidari, Sharif Jafari (B), Aisha Iseni (B), Bahadir Kocabas, Eleonora Kovalova, Emna Sisic (P), Nicole Monticciolo, Umar Nazir, Evangelia Nikolaidu (B), Nikita Ponomarenko, Sanel Toric

1BSAVDW

Tamim Alsalh, Leonie Bartel, Dzevahira Berisa, Jeisen Boon, Noah Breitwieser, Slavica Cirkovic, Lajana Gerg, Daniel Hofmann (P), Mykyta Kobieliev, David Macean, Konstance Matern (P), Vanesa Pavlova, Lara Sittner (B), Louis Zeiger (B)