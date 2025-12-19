WG mit Mitschülern: So läuft der Alltag im Internat des Lahrer Clara-Schumann-Gymnasiuns

Im Internat des Clara-Schumann-Gymnasiums leben Jugendliche in ihrer Schule. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichten die Schüler von ihrem Alltag.
Egal ob „Harry Potter“ oder „Hanni und Nanni“: Geschichten aus Internaten sorgen seit Generationen für Spannung – und für Spekulationen, wie das Leben dort wohl wirklich ist. Doch nicht nur in der Fiktion, auch mitten in Lahr wohnen Jugendliche im gleichen Gebäude, in dem sie zur Schule gehen. Das Clara-Schumann-Gymnasium hat schon seit seiner Gründung ein integriertes Internat, das aktuell bis zu 42 Schüler ab der fünften Klasse beherbergen kann.