WG-Halle wurde abgerissen: Kippenheim verabschiedet sich von einem Stück Ortsgeschichte

Einst herrschte dort reger Betrieb, heute ist nicht mehr als ein Fundament zu sehen: Die Traubenannahmestelle am Ortseingang wurde abgerissen.
Die südliche Ortseinfahrt von Kippenheim präsentiert sich aktuell mit einem Panoramablick auf den Turm der evangelischen Friedenskirche, das imposante Gebäude des ehemaligen Spitals, die Miniatur des Rathauses sowie einem Fernblick auf den Schutterlindenberg – eines der Wahrzeichen der Stadt Lahr. Dem aufmerksamen Betrachter sticht sofort ins Auge: „Hier fehlt doch etwas!?“ Das fehlende Element ist die Traubenannahmestelle der Winzergenossenschaft Kippenheim-Mahlberg-Sulz, das der Abrissbirne zum Opfer gefallen ist.