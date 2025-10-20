WG-Gelände in Schliengen: Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten

Was aus dem Gelände der ehemaligen Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim wird, fragen sich neben den Schliengener Einwohnern auch viele Pendler.
In der Nacht auf den 12. September 2023 hat ein Großbrand große Teile des Gebäudes, in dem sich unter anderem das Flaschenlager befand, zerstört. Im Sommer 2024 war klar, dass der zunächst ins Auge gefasste Wiederaufbau wirtschaftlich nicht tragbar war. In der Folge hatten die Schliengener Winzer und die Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen zunächst eine Kooperation vereinbart. Die Mitgliederversammlungen beider Genossenschaften beschlossen im November 2024 die Fusion.