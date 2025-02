wfv wird scharf kritisiert: Herrscht Vetternwirtschaft unter Württembergs Schiedsrichtern?

1 Der wfv sorgt mit umstrittenen Entscheidungen den Schiedsrichtern gegenüber für negatives Aufsehen. Foto: Eibner-Pressefoto/ Michael Weber/Weber/ Eibner-Pressefoto

Beim Württembergischen Fußballverband (wfv) bahnt sich eine Schlammschlacht an. Einem Unparteiischer der Schiedsrichtergruppe Calw wurde der Aufstieg in die Regionalliga verwehrt und das, obwohl er der notenbeste Schiedsrichter war. Eine transparente Antwort gibt es vom wfv weiterhin nicht.









Obwohl der 29-jährigen Vincent Schöller in der vergangenen Hinrunde der Oberliga Baden-Württemberg der notenbeste Oberligaschiedsrichter des Württembergischen Fußballverbandes (wfv) war, wurde ihm die Teilnahme an der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Südwest durch den Verbandsschiedsrichter Obmann Volker Stellmach verwehrt.