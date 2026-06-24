WFV setzt alle Spiele ab: Finaltag der Jugend in Betzweiler abgesagt

Aufgrund der Hitze hat der WFV eine Generalabsage für dieses Wochenende ausgesprochen. Davon betroffen sind auch die Pokalendspiele in Betzweiler.
Erst am Dienstagabend hatte der Fußballbezirk Nordschwarzwald die Verlegung der drei Pokalendspiele der Jugend, die an diesem Samstag in Betzweiler stattfinden sollten, auf den Vormittag und in den frühen Abend hinein bekanntgegeben. „Es soll wieder sehr heiß werden und ich möchte nicht verantworten, dass dann in der größten Mittagshitze gespielt wird“, sagte Bezirksjugendspielleiter Stefan Beckmann. Das C-Jugend-Finale sollte daher schon um 9.30 Uhr, das B-Jugend-Finale um 11.30 Uhr und das C-Jugend-Finale erst um 18 Uhr angepfiffen werden.