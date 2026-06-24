WFV setzt alle Spiele ab: Finaltag der Jugend in Betzweiler abgesagt

Erst am Dienstagabend hatte der Fußballbezirk Nordschwarzwald die Verlegung der drei Pokalendspiele der Jugend, die an diesem Samstag in Betzweiler stattfinden sollten, auf den Vormittag und in den frühen Abend hinein bekanntgegeben. „Es soll wieder sehr heiß werden und ich möchte nicht verantworten, dass dann in der größten Mittagshitze gespielt wird“, sagte Bezirksjugendspielleiter Stefan Beckmann. Das C-Jugend-Finale sollte daher schon um 9.30 Uhr, das B-Jugend-Finale um 11.30 Uhr und das C-Jugend-Finale erst um 18 Uhr angepfiffen werden.

Gesundheit an erster Stelle Diese Verlegungen sind nun hinfällig – denn am Mittwochnachmittag sprach der Württembergische Fußballverband eine Generalabsage für alle Spiele und Turniere an diesem Wochenende aus. „Der Deutsche Wetterdienst rät in seiner Hitzeschutzwarnung der Stufe 2 dringend dazu, tagsüber körperliche Belastungen zu vermeiden“, schreibt der WFV in einer Pressemitteilung und betont darin: „Uns ist bewusst, dass diese Maßnahme zum Teil organisatorische Schwierigkeiten bereiten wird. In der Abwägung steht die Gesundheit aller Sporttreibenden aber an erster Stelle.“

Beckmann kann die Generalabsage nachvollziehen: „Vor dem Hintergrund der Gesundheitsvorsorge ist das die richtige Entscheidung.“ Klar ist aber auch, dass nun sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen, um einen Nachholtermin zu finden. „Wir werden uns so schnell wie möglich mit den sechs Mannschaften, die im Finale stehen, und dem SV Betzweiler/Wälde als Ausrichter absprechen“, erklärt der Bezirksjugendspielleiter, der das erste oder zweite Juli-Wochenende für einen Ersatztermin im Auge hat.

Endet Tradition bereits?

Eigentlich will es der seit zwei Jahren existierende Fußballbezirk Nordschwarzwald zur Tradition werden lassen, dass die Pokalendspiele der A-, B- und C-Jugend am gleichen Tag und am gleichen Ort stattfinden. Beckmann hofft, das auch dieses Mal so umsetzen zu können. Aber: „Der absolute Worst Case wäre, die drei Endspiele unter der Woche getrennt voneinander stattfinden zu lassen. Das ist aber wirklich nur ein theoretischer Fall“, verdeutlicht der Bezirksjugendspielleiter.