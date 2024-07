1 Konzentriert bereitet sich der BSV auf seine Pokalaufgabe vor. Foto: Heinz Wittmann

SpVgg Trossingen hat ebenfalls Heimvorteil gegen den starken Landesligisten Nehren.









Link kopiert



Der BSV 07 Schwenningen empfängt in der zweiten Runde des württembergischen Verbandspokals am Samstag (15.30 Uhr) den TSV Straßberg. Die Gäste aus dem Zollernalbkreis belegten in der vergangenen Saison in der Landesliga Staffel 4 den 13. Tabellenplatz und entgingen nur knapp dem Abstieg.