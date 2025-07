WFV-Pokal: VfL Nagold zieht locker in die zweite Runde ein

VfL Nagold – TSV Harthausen 6:0 (2:0). Locker spazierte der VfL Nagold in die zweite Runde des WFV-Pokals. Gegen den Landesliga-Konkurrenten TSV Harthausen hätte er auch zweistellig gewinnen können. Allerdings mussten die rund 130 Zuschauer auf dem Nagolder Kunstrasen einiges an Geduld mitbringen. Bis kurz vor der Pause gelang es TSV-Torhüter Timo Reinhardt, seinen Kasten unter anderem mit Hilfe des Pfostens (9.) nach einem Schuss von Burak Tastan und einer Klasseparade nach einem Kracher von Fabian Mücke (16.) sauber zu halten.

Fast nur in Harthauser Hälfte

Das Spiel war mehr als einseitig, der VfL ließ den Ball laufen und suchte gegen elf verteidigende Gäste die eine entscheidende Lücke. „Nicht beim Gegner stehen bleiben, bewegt Euch in die Räume“, forderte Marcel Schuon seine Kicker auf. Der Nagolder Coach arbeitete hoch engagiert von der Seitenlinie aus mit. Auf dem Platz führten der umtriebige Burak Tastan und Ruben Cinar Regie. Das Geschehen spielte sich fast zu 100 Prozent in der Hälfte des TSV Harthausen ab. In der 20. Minute kam die Elf von Trainer Akin Aktepe erstmals über die Mittellinie, in der 26. in die Nähe des Nagolder Strafraumes und nach einer halben Stunde mussten Marc Rück, Fabian Mücke und Marius Hogg erstmals richtig verteidigen. Selten war der VfL so überlegen wie in diesem Spiel, aber es dauerte bis zur 41. Minute, ehe Ruben Cinar das per Freistoßtreffer belegen konnte. „Torwartecke, den muss er haben“, gab Aktepe seinem Keeper eine Teilschuld, wobei der Schuss durch alle hindurch schwer zu sehen war. Der Bann war gebrochen, mit dem Halbzeitpfiff traf Cinar noch zum 2:0 (45.).

Der Kleinste trifft per Kopf

Im zweiten Abschnitt wurde der Einbahnstraßen-Fußball durch den aufgerückten Verteidiger Marius Hopp (46.) mit dem schnelle Tor zum 3:0 fortgesetzt. Kurz danach erhöhte Tom Gutekunst (51.) auf 4:0. Das Spiel war gelaufen, Marcel Schuon reagierte auf die deutliche Führung mit einem Dreierwechsel. Nico Graf für Philipp Gauss, Jonny Rothfuß für Fabian Mücke und Jeremie Arlt für Marius Hogg. In der 70. Minute kamen noch Jan Beifuß für Ruben Cinar und Eser Sarak für Tim Gutekunst. Johannes Fleischle ging auf die Zehner-Position, dazwischen hatten Burak Tastan, Jonny Rothfuß und Niklas Watzl weiter gute Möglichkeiten liegengelassen. „Mehr Ruhe am Ball und einfach mit der Innenseite nehmen“, analysierte Schuon die nächste Großchance von Johannes Fleischle (77.). Der nahm sich den Hinweis zu Herzen und erzielte nach starker Vorarbeit von Jonny Rothfuß das 5:0 (81.). Hoch verdient, bis dahin musste der aus der A-Jugend gekommene Luca Lauxmann nur einmal per Fußabwehr (74.) richtig eingreifen. Bezeichnend für die Leistung der Gäste: Der kleinste Nagolder Abwehrspieler (Jeremie Arlt) machte per Kopfball (85.) das halbe Dutzend voll.

In zweite Runde des WFV-Pokals trifft der VfL Nagold damit an diesem Samstag zu Hause auf die TSG Balingen II. VfL Nagold: Luca Lauxmann, Frederik Fleischle, Marius Hogg (59. Jeremie Arlt), Marc Rück, Fabian Mücke (59. Jonny Rothfuß), Burak Tastan, Ruben Cinar (70. Jan Beifuß), Johannes Fleischle, Niklas Watzl, Philipp Gauss (59. Nico Graf), Tom Gutekunst (70. Eser Sarak). Tore: 1:0 (41.) Ruben Cinar, 2:0 (45.) Ruben Cinar) 3:0 (46.) Marius Hogg, 4:0 (51.) Tom Gutekunst, 5:0 (81.) Johannes Fleischle, 6:0 (85.) Jeremie Arlt. Schiedsrichter: Nils Temmer, Paul Storek, Steffen Hess. Zuschauer: 130.