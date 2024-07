SV Wittendorf lässt Gegner lange am Leben

1 Matthis Johannsen im Luftduell gegen Harthausens Spielertrainer Akin Aktepe Foto: Kara

TSV Harthausen/Scher – SV Wittendorf 0:1 (0:1). Gegen den künftigen Gegner in der Landesliga zeigte sich der SV Wittendorf in der ersten Halbzeit sehr spielbetont und hatte mehr Ballbesitz. So kam das Team nach 24 Minuten auch zum verdienten 0:1 durch Roman Rieger.