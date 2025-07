Drückende Mittagshitze auf Mallorca, in einem kleinen Restaurant laufen die Ventilatoren. Rund 20 Möttlinger sitzen an den zusammengeschobenen Tischen und blicken gespannt auf den großen Flachbildfernseher, auf dem gerade die Auslosung der ersten WFV-Pokal-Runde aus Stuttgart übertragen wird.

Nach knapp 27 Minuten wird endlich zum ersten Mal in die Lostrommel mit den Kugeln der Gruppe 3 gegriffen – darunter auch die Vereine aus dem Fußballbezirk Nordschwarzwald und mit dem VfL Nagold und dem TSV Möttlingen die beiden Vertreter aus dem Kreis Calw. An neunter Position zieht Losfee Niklas Heß von der Deutschen Bahn die rot-weiße Kugel mit dem VfL Nagold. Unter den Möttlingern steigt die Spannung. Kommt es zum Kreis-Derby im WFV-Pokal? Doch es folgt die Kugel vom TSV Harthausen.

Dann Aufregung: Die Live-Übertragung kommt auf Mallorca offenbar zeitversetzt an. In der Heimat ist der Möttlinger Gegner schon bekannt. Die ersten Handys vibrieren. „Nicht schauen, nicht schauen!“, wird hektisch gerufen. Auf dem Fernsehbildschirm wird inzwischen Croatia Reutlingen gezogen. WFV-Spielleiter Matthias Harzer öffnet dann die nächste Kugel, faltet den Zettel darin auseinander und sagt mit ruhiger Stimme: „Gegen den TSV Möttlingen.“ Jubel unter den mallorquinischen Ventilatoren, Arme gehen freudig nach oben, es wird auf die Tische geklopft.

„Dieser Moment, in dem unser Name gezogen wurde, sorgte für große Freude und Gänsehautstimmung“, fasst der TSV-Vorsitzende Rene Fricker zusammen, der ebenfalls mit auf Mallorca ist. Er unterstreicht: „Für uns als Außenseiter ist das eine großartige Gelegenheit, uns auf einer größeren Fußballbühne zu präsentieren. Es ist spannend und motivierend, gegen höherklassige Teams anzutreten – und genau dort wollen wir zeigen, was in uns steckt. Dieses Spiel ist nicht nur sportlich reizvoll, sondern auch eine Chance, unsere Leidenschaft, unseren Teamgeist und unseren unermüdlichen Einsatzwillen unter Beweis zu stellen.“ Und Fricker merkt vor der ersten Möttlinger WFV-Pokal-Teilnahme nach rund 30 Jahren an: „Wir sind stolz, Teil dieses traditionsreichen Wettbewerbs zu sein – und werden mit voller Energie und Herzblut auftreten, um das Beste aus diesem besonderen Moment zu machen.“

Ausgetragen wird das Spiel gegen Croatia Reutlingen am 26. oder 27. Juli in Möttlingen.