1 Beim Test gegen den FC Holzhausen hatten sich die Empfinger gut geschlagen – im Pokalspiel gegen die Stuttgarter Kickers wartet aber noch ein schwerer Gegner. Foto: Wagner

Ein erster Höhepunkt der noch jungen Saison steigt für die SG Empfingen am Mittwochabend, wenn man in der zweiten WFV-Pokalrunde die Stuttgarter Kickers zu Gast hat.

SG Empfingen – SV Stuttgarter Kickers (Mittwoch 18 Uhr).

Während sich die Wolf-Truppe beim Ligarivalen SV Nehren mit 1:3 durchsetzte, gewannen die Degerlocher bei Verbandsligist TSG Tübingen mit 0:2. "Das wird besonders für unsere jungen Spieler ein Erlebnis, gegen den Stuttgarter Traditionsverein zu spielen, zumal es sich nicht um ein Test, sondern um ein Pflichtspiel handelt. Natürlich sind wir krasser Außenseiter, aber wir wollen die Begegnung so lange wie möglich offen halten, dann wird man sehen, was geht", so der stets engagierte Empfinger Übungsleiter Philipp Wolf mit einer gewissen Vorfreude auf den Pokalschlager.

Die Elf von Trainer Ramon Gehrmann will endlich wieder in die Regionalliga zurück, wo sie eigentlich auch hingehört, zumal die Kickers weiterhin als Profiverein durchgehen. So kam zur dieser Saison mit Ex-Profi Julian Leist ein früherer Jugendspieler der Kickers über die Stationen 1860 München, FC Bayern II und zuletzt Sonnenhof Großaspach nach Degerloch zurück. Dass man auch den WFV-Pokal ernst nimmt, sieht man unter anderem daran, dass man auch das Spiel in Nehren nutzte, eigenes Weiterkommen vorausgesetzt, um den nächsten Gegner zu beobachten.

Für die SG Empfingen war es ganz wichtig, dass beim durchaus kernigen Spiel in Nehren keine verletzten Spieler dazu kamen. Im Gegenteil: mit Uwe Heckele steigt eine weitere Alternative wieder ins Training ein und auch Matthias Mock kehrt ins Aufgebot zurück, er war aus privaten Gründen zuletzt verhindert. Sonay Erdem war krank, kam aber schon in Nehren wieder zu einem Teileinsatz, ebenso wie der zuletzt an einer Oberschenkelblessur leidende Co-Spielertrainer Fabian Singer.

Für das Trainerteam gilt es nun, die bestmögliche Startformation zu finden. Am Montag setzte Philipp Wolf noch mal ein Training vor dem Pokalspiel an, wo dann am Mittwoch, auch wenn es ein Wochentagsspiel ist, sicherlich mit einer großen Zuschauerzahl im Stadion an der Weillindestraße zu rechnen ist.

Da es beim Spiel der Kickers in Tübingen zu einem Engpass beim Bier gekommen war, hatte der sportliche Leiter der SG Empfingen, Achim Hank, auf der Facebook-Seite der Kickers bereits im Vorfeld der Begegnung eine wichtige Zusage an die Fans gemacht: "Hallo liebe Kickers Fans, wir freuen uns auf das Spiel. Wir werden alles dafür tun, dass sich die Mannschaft, Betreuer und vor allem die Fans der Kickers bei uns heimisch fühlen. Eines können wir Euch garantieren, bei uns gehen keine Getränke aus. Wir wünschen allen ein schönes, faires Spiel und ein paar schöne Stunden auf unserem Sportgelände."

Die SG Empfingen informiert:

Hauptparkplatz für Zuschauer ist auf dem Parkplatz oberhalb der Täleseehalle (beim Festplatz)

Eintritt erfolgt ab 16.45 Uhr über zwei Eingänge: Eingang bei der Weillindestraße und Eingang beim Seeblick

Kurzfristiger Online-Kartenvorverkauf über: https://diginights.com/event/2021-07-28-sg-empfingen-stuttgarter-kicker-db-regio-wfv-pokal-2-runde-sportplatz-empfingen

Informationen bezüglich Vorverkauf auch auf der Homepage der SGE abrufbar. Beim Kauf erhält man einen QR-Code der dann an den Kassen gezeigt werden muss

Ab einer Zuschauerzahl von 300 gilt auf dem Sportgelände Maskenpflicht

Für das leibliche Wohl mit Essen und Getränken ist gesorgt