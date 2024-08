WFV-Pokal: Kommt jetzt der VfB Stuttgart nach Berneck?

1 Die Spvgg Berneck/Zwerenberg (rote Trikots) setzt sich in Engstingen durch. Foto: Blaich

Mit einem 3:1-Sieg bei der SG Lautertal/Engstingen zieht die Spvgg Berneck/Zwerenberg ins Achtelfinale des WFV-Pokals ein.









SG Lautertal/Engstingen – Spvgg Berneck/Zwerenberg 1:3 (1:2). Gänzlich unbekannt war der Spvgg Berneck/Zwerenberg bis dato der Gegner in der zweiten Runde des WFV-Pokals der Frauen, die SG Lautertal/Engstingen. Das Team aus der Regionenliga Alb hatte sich durch den Gewinn des Bezirkspokals die Teilnahme an dem Wettbewerb gesichert und in der ersten Runde des WFV-Pokals durch einen 1:0-Sieg überraschend den Verbandsligisten SV Musbach aus dem Wettbewerb geworfen. Gegen den Landesligisten aus Berneck konnte er sich nun allerdings nicht durchsetzen.