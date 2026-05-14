WFV-Pokal Finale: Der VfB Stuttgart einen Tick cleverer

Das WFV-Verbandspokal-Finale zwischen dem SV Eutingen und dem VfB Stuttgart II endete am Donnerstag mit 4:1 für die Hauptstädterinnen.
SV Eutingen – VfB Stuttgart II 1:4 (1:3). Eutingen erwischte dabei einen klassischen Fehlstart, denn bereits nach zwei Minuten führten die Gäste nach Abstimmungsproblemen in der SVE-Defensive mit 1:0. Die Gastgeberinnen berappelten sich danach allerdings, und fortan entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Der 1:1-Ausgleich durch Jana Rinderknecht in der 19. Minute war daher auch völlig verdient.