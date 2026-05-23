WFV-Pokal-Finale: Aus der Pokaltraum für die Stuttgarter Kickers – Großaspach holt Double

Die Stuttgarter Kickers verlieren das WFV-Pokal-Finale vor 8533 Zuschauern gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 1:4. Der Drittliga-Aufsteiger sichert sich damit erneut das Double.

Regionalligist Stuttgarter Kickers hat es verpasst, zum vierten Mal nach 2005, 2006 und 2022 den Pokal des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) zu holen: Das 1:4 (0:1) gegen Regionalliga-Meister und Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großasapch bedeutete dagegen für den Dorfklub nicht nur das zweite Double in Serie, sondern auch die Qualifikation für die erste DFB-Pokal-Runde (21. bis 24. August). Die Auslosung findet am 6. Juni (18 Uhr) statt

Die Kickers waren vor der WFV-Pokal-Rekordkulisse von 8533 Zuschauern mit viel Power in die Partie gestartet und bestimmten die Anfangsviertelstunde eindeutig. Danach ging es enorm umkämpft und ausgeglichen weiter. Die SG schlug in der 28. Minute eiskalt zu. Eine Flanke von Luca Molinari verwandelte Michael Kleinschrodt zum 1:0. Der künftige Aalener war auch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zur Stelle und köpfte den Ball knapp über die Linie. Kickers-Keeper Felix Dornebusch schob das Leder nach vorne – Schiedsrichter Roman Reck und dem Assistenten waren offenbar die Sicht versperrt – sie gaben den Treffer nicht.

Nach der Pause wirkte das Team von Trainer Pascal Reinhardt abgeklärter. SG-Torjäger Fabian Eisele sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter für das 2:0 (64.). Elias Rahn war im Laufduell mit Melkamu Frauendorf im Strafraum zu Fall gekommen. Frauendorf sah dafür Gelb und nach einem Foul in der 70. Minute die Gelb-Rote Karte.

Die Kickers gaben auch in Unterzahl nicht auf, kamen durch Mario Borac zum 1:2-Anschlusstreffer (76.). Kurz danach hatte der eingewechselte David Stojak die Chance zum Ausgleich, sein Schuss zischte übers Tor. Fast im Gegenzug schlugen wieder die effizienten Großaspacher zu. Der eingewechselte Mert Tasdelen erzielte das 3:1 (78.).

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Aufregung gab es noch in der 90. Minute. Einige Kickers-Fans aus dem B-Block sprangen aus Frust und Ärger über den Schiedsrichter über den Zaun – der Unparteiische unterbrach die Partie für fünf Minuten. Danach ging es weiter, Tasdelen machte noch das 4:1 in der Nachspielzeit – und die SG Sonnenhof Großaspach jubelte nach 2009 und 2025 über ihren dritten WFV-Pokal-Gewinn.

Aufstellungen

Stuttgarter Kickers: Dornebusch – Petrovic, Schwab, Borac (86. Fundel) – Udogu (90. Mulaj), Lockl (65. Faß), Blank, Frauendorf – Tomic, Mauersberger (76. Berisha) – Braig (76. Stojak).

Bank: Neaime, Bromma, Kiefer, Zaiser, Skenderovic.

Nicht im Kader: Mitrovic, Danquah, Abdullahu, Mboob, Schembri, Unsöld.

SG Sonnenhof Großaspach: Reule – Rahn (90. Janes), Aidonis, Nuraj, Molinari (79. Mistl) – Loris Maier (90. Leon Maier), Celiktas, Kunde, Pollex (83. Stoppel) – Kleinschrodt, Eisele (67. Tasdelen).