Balingens Trainer Denis Epstein steht bei der Regionallliga-Reserve wie in jedem Jahr vor der Herausforderung, zahlreiche Abgänge zu kompensieren und junge Spieler aus dem Nachwuchsbereich an den Aktivenfußball heranzuführen und ins Team zu integrieren.

So standen im ersten Pflichtspiel der Saison auch mehrere Akteure in der Startelf, die in der abgelaufenen Saison noch in der eigenen U19 gespielt hatten.

Individuelle Fehler bringen Epstein-Team auf die Verliererstraße

Die junge Balinger Truppe offenbarte noch einige Abstimmungsprobleme und mussten so Mitte der ersten Halbzeit einen Dämpfer hinnehmen. Alexander Klotz brachte die Gäste nach 35 Minuten mit 1:0 in Führung, und nur zwei Minuten später legte Tobias Nörz, jeweils nach individuellen Balinger Fehlern, das 2:0 nach. Mit diesem Resultat ging es auch in die Halbzeit.

Nach dem Anschlusstreffer drängt die TSG II auf den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel brachte der Balinger Trainer mit Mateo Herceg für Constantin Zeyer und Samuel Schneider für Silas Bader neue Kräfte. Dies sollte sich auszahlen, denn in der 73. Minute verkürzte Herceg zum 1:2. Damit war Balingen wieder in Schlagdistanz; doch als die Gastgeber in der Schlussphase auf den Ausgleich drängten, nutzte Mengen einen weiteren Balinger Fehler durch Marius Frank in der Schlussminute zum 1:3 und damit zur Entscheidung.

Balingen II verpasst Derby gegen Straßberg

Damit verpasste die TSG II ein mögliches Lokalderby in der zweiten WFV-Pokalrunde gegen den TSV Straßberg. Das Bach-Team, das sich bei der SG Altshausen/Ebenweiler durchsetzte, trifft auf Mengen.

TSG Balingen II: Dogan; Fritz, Sinz, Farkas, Feher (82. Barth), Bader (46. Schneider), Zeyer (46. Herceg), Dzaferi (70. Maier), Eissler, Kurz, Hipp. Tore: 0:1 Klotz (35.), 0:2 Nörz (37.), 1:2 Herceg (73.), 1:3 Frank (90.).Schiedsrichter: Nils Temme (Belsen). Zuschauer: 102.