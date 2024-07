1 Kevin Müller (am Ball) und der FC Holzhausen dürfen ihren kommenden Pokalgegner nicht unterschätzen. Foto: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Zwei Stammkräfte fehlen dem FC Holzhausen gegen den VfB Bösingen am Dienstagabend in der zweiten Runde des WFV-Pokals. Die Bösinger hoffen darauf, wie 2021 erneut einen Coup zu landen.









VfB Bösingen – FC Holzhausen (Dienstag, 19 Uhr). Nach einem guten Start in den WFV-Pokal, als der FC Holzhausen Verbandsligakonkurrent TSG Balingen II in der ersten Runde warf, trifft das Team von Karsten Maier und Co. am Dienstag auf einen vermeintlich leichteren Gegner.