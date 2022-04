1 Ulms Nicolas Jann (re.) im Laufduell gegen Tim Ruth vom TSV Essingen – die höherklassigen Spatzen setzten sich ohne Mühe durch. Foto: imagoEibner//Michael Schmidt

Regionalligist SSV Ulm 1846 ist durch ein 3:0 beim Verbandsligisten TSV Essingen zum fünften Mal hintereinander ins WFV-Pokal-Finale eingezogen. Am 21. Mai geht es im Gazi-Stadion gegen die Stuttgarter Kickers ums DFB-Pokal-Ticket.















Die Fußballfreunde in der Region können sich auf ein Traumfinale um den WFV-Pokal freuen: Regionalligist SSV Ulm 1846 setzte sich am Dienstag wie erwartet mit 3:0 (2:0) beim Verbandsligisten TSV Essingen durch und trifft am 21. Mai (Uhrzeit noch offen) im Gazi-Stadion auf der Waldau auf den aktuellen Oberliga-Spitzenreiter Stuttgarter Kickers. Die Tore für das Ulmer Team von Trainer Thomas Wörle erzielten vor 800 Zuschauern im Schönbrunnstadion Philipp Maier (4.), Adrian Beck (11.) und Nicolas Wähling (74.). Die Spatzen konnten auch den verletzungsbedingten Ausfall von Johannes Reichert verkraften. Für den Kapitän kam in der 36. Minute Lukas Kiefer ins Spiel, der weiter als Neuzugang bei den Stuttgarter Kickers für die kommende Saison hoch gehandelt wird.

Die Ulmer ziehen mit dem souveränen Sieg bei der Mannschaft von Trainer Simon Köpf zum fünften Mal hintereinander in das WFV-Pokal-Endspiel ein. Gegen den den TSV Ilshofen (3:0), den TSV Essingen (2:0) und zweimal gegen die TSG Balingen (3:0 und 3:0) gab es in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils ungefährdete Erfolge. Im Gegensatz zum Dauergast von der Donau waren die Stuttgarter Kickers letztmals 2017 im Finale unterm Fernsehturm – als es für den damaligen Regionalligisten vor 5150 Zuschauern gegen den damaligen Landesligisten SF Dorfmerkingen ein blamables 1:3 setzte.

Diesmal wollen es die Blauen als Außenseiter in ihrem Wohnzimmer besser machen. Das für den 21. Mai vorgesehen Oberligaspiel der Kickers beim FC Nöttingen wird auf den 25. Mai (19 Uhr) verlegt.