WFV-Pokal: Der VfL Nagold ist diesmal in der Favoritenrolle

Der VfL Nagold ist diesmal in der Favoritenrolle

1 Jan Beifuß (links) ist beim VfL Nagold ein Kandidat für die Startelf im WFV-Pokal gegen den TSV Frommern. Foto: Kraushaar

In der zweiten Runde des WFV-Pokals trifft der VfL Nagold auf den Landesliga-Aufsteiger TSV Frommern.









VfL Nagold – TSV Frommern (Samstag 15.30 Uhr). Nach insgesamt zehn Toren stand am späten Mittwochabend mit dem TSV Frommern der Gegner für die zweite Runde im WFV-Pokal für den VfL Nagold fest. Der hatte im Duell der Landesliga-Aufsteiger bei den TSF Dornhan zur Pause schon klar mit 5:0 geführt. In der 56. Minute hatte Tim Staiger sogar das halbe Dutzend vollgemacht, dann konnten Andy Zimmermann und Dennis Mutschler (58., 66.) auf 2:6 verkürzen. Das war jedoch noch nicht das Ende. Marvin Wiedmann stellte den alten Abstand wieder her (70.), zehn Minuten später markierte der eingewechselte Sandro Bossert mit dem dritten Dornhaner Tor den 3:7-Endstand.