WFV-Pokal der Frauen: Teams aus dem Kreis Calw steigen ein

1 Die Spvgg Berneck/Zwerenberg (rote Trikots) und der SV Unterjesingen trafen bereits in der Saison 2023/24 in der Landesliga zweimal aufeinander. Foto: Blaich Die Spvgg Berneck/Zwerenberg und der SV Oberreichenbach steigen am Sonntag in den WFV-Pokal ein.







In der ersten Runde des WFV-Pokals der Frauen hatten die Spvgg Berneck/Zwerenberg und der SV Oberreichenbach noch Pause. In der zweiten Runde werden die beide Vertreter aus dem Kreis Calw nun aber aktiv. SV Unterjesingen – Spvgg Berneck/Zwerenberg (Sonntag, 11 Uhr). Die Spvgg Berneck/Zwerenberg hatte in der ersten WFV-Pokal-Runde ein Freilos und trug stattdessen ein Testspiel gegen den Verbandsligisten TSV Frommern aus. Der Landesligist – mit nur einer Auswechselspielerin im Kader – führte zunächst nach 23 Minuten mit 3:0, unterlag jedoch am Ende mit 3:4. An diesem Sonntag geht es in der zweiten WFV-Pokal-Runde zum Landesliga-Aufsteiger SV Unterjesingen. Da sich weiterhin mehrere wichtige Spielerinnen im Urlaub befinden, dürfte das kein Selbstläufer werden. Die Unterjesingerinnen schalteten in der ersten Runde mit dem FC Engstingen bereits einen Landesligisten aus. Zuletzt trafen die Spvgg Berneck/Zwerenberg und der SV Unterjesingen in der Saison 2023/24 in der Landesliga aufeinander. Die Berneckerinnen konnten beide Spiele gewinnen. SV Oberreichenbach – TSV Münchingen II (Sonntag, 11 Uhr). Der SV Oberreichenbach hätte eigentlich schon in der ersten Runde in den WFV-Pokal einsteigen sollen, doch Gegner TSV Ottmarsheim trat nicht an. Gegner in der zweiten Runde ist der TSV Münchingen II. SVO-Trainer Holger Simon sieht in dem für seinen Frauenfußball im Bezirk Enz/Murr hoch angesehenen TSV Münchingen ein sehr attraktives Los, das spielerisch einiges zu bieten habe. Allerdings ist die Stolpergefahr für die Oberreichenbacherinnen relativ hoch, da die erste Mannschaft des TSV Münchingen bereits aus dem WFV-Pokal ausgeschieden ist. So könnte am Sonntag eine verstärkte zweite Mannschaft kommen.