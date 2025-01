WFV-Pokal der Frauen: SV Eutingen trifft auf den Titelverteidiger

TV Villingen Volleyball Beste Saisonleistung wird in Ulm mit zwei wichtigen Punkten belohnt

Die Villinger Mädels starteten mit einem wichtigen Sieg in die Rückrunde der Dritten Liga. Dabei drehte der TVV beim VfB Ulm einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Die Satzergebnisse in Ulm: 25:23, 25:22, 17:25, 21:25 und 11:15.