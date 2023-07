Bleibt der WFV-Pokalsieger im Wettbewerb, oder nicht? Eine Entscheidung ob die TSG Balingen in die zweite Runde einzieht wird bald fallen.

Mit 11:0 hatte der amtierende WFV-Pokalsieger TSG Balingen in der ersten Runde des neuen Wettbewerbs beim Landesligisten Sportfreunde Gechingen gewonnen. Damit war eigentlich der Einzug in die zweite Runde geschafft. Dort ging es dann am kommenden Samstag um 15.30 Uhr zum Landesligisten TV Darmsheim.

TSG setzt nicht berechtigen Spieler ein

Allerdings setzten die Eyachstädter in der zweiten Halbzeit mit Henry Seeger einen Spieler ein, der nicht auf dem Spielbericht stand. Ein klarer Formfehler, der nun wohl bestraft wird. Denn vom WFV-Sportgericht wurde mittlerweile ein Verfahren gegen die TSG Balingen wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigen Spielers eingeleitet. Eine Stellungnahme des Schiedsrichters Jonathan Woldai liege vor, teilt der Verband mit.

Nach dem Urteil besteht Einspruchsgelegenheit

Mit einem Urteil des Sportgerichts ist wohl am Mittwoch zu rechnen. Theoretisch habe die TSG bei einem erstinstanzlichen Urteil noch die Gelegenheit, Einspruch einzulegen. Die Frist betrüge bei der Wertung eines Pokalspiels drei Tage.