WFV-Pokal-Achtelfinale: Jolie Raible wird für SV Eutingen zur Pokalheldin

Der SV Eutingen hat den Einzug ins WFV-Verbandspokal-Viertelfinale geschafft. Dafür brauchte es aber einen Arbeitssieg.

TSV Neuenstein II – SV Eutingen 1:2 (0:0). Das Verbandspokal-Achtelfinalspiel unter der Woche war entgegen den Vermutungen eine ganz schwere Nummer für den SV Eutingen. Der Verbandsligist um Trainer Dominik Rakoczy war mit einem stark dezimierten Kader nach Neuenstein gereist und tat sich daher auch lange Zeit recht schwer. Es sah sogar danach aus, als ob die alte Fußballphrase „der Pokal hat seine eigenen Gesetze“ auch Eutingen ereilen könnte.

Gelb-Rote Karte Obwohl der Regionenligist TSV Neuenstein II nach einer Gelb-Roten Karte in der 70. Minute nur noch zu zehnt auf dem Platz stand, erzielten die Gastgeberinnen nur zwei Minuten nach dem Platzverweis die 1:0-Führung.

Eutingen wurde danach zwar stärker, aber Neuensteins Defensive hielt stand. Erst in der 89. Minute gelang dann Jolie Raible, die in der ersten Halbzeit für die verletzte Monique Heine eingewechselt worden war, der rettende 1:1-Ausgleich. Und nun waren die Gäste aus dem Gäu plötzlich wieder da. Die drohende Verlängerung vor Augen gab die Rakoczy-Elf nochmals richtig Vollgas. Die späte Mühe trug Früchte, denn in der vierten Minute der Nachspielzeit war erneut Jolie Raible, die sonst in Eutingens zweiter Mannschaft aufläuft, zu Stelle und besorgte den 1:2-Endstand. Damit steht der SV Eutingen im WFV-Verbandspokal-Viertelfinale.

Doch nach dem Pokal ist vor der Liga, denn am kommenden Sonntag steht eines der Saisonhighlights aus Verbandsliga-Sicht an.