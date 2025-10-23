WFV-Pokal-Achtelfinale: Jolie Raible wird für SV Eutingen zur Pokalheldin

Der SV Eutingen hat den Einzug ins WFV-Verbandspokal-Viertelfinale geschafft. Dafür brauchte es aber einen Arbeitssieg.
TSV Neuenstein II – SV Eutingen 1:2 (0:0). Das Verbandspokal-Achtelfinalspiel unter der Woche war entgegen den Vermutungen eine ganz schwere Nummer für den SV Eutingen. Der Verbandsligist um Trainer Dominik Rakoczy war mit einem stark dezimierten Kader nach Neuenstein gereist und tat sich daher auch lange Zeit recht schwer. Es sah sogar danach aus, als ob die alte Fußballphrase „der Pokal hat seine eigenen Gesetze“ auch Eutingen ereilen könnte.