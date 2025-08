Der VfL Nagold steht in der 3. Runde des WFV Pokals und kann sich am 13. August auf das Duell mit dem FC Holzhausen freuen.

Der von Co-Trainer Kürsat Bodur betreute Landesliga-Vizemeister behielt durch Tore von Niklas Watzl (35.) und Jonny Rothfuß (89.) die Oberhand.

VfL Nagold – TSG Balingen II 2:0 (1:0). Die Partie gegen den Ex-Verbandsligisten stand in keinem Vergleich zum 6:0 vom Dienstagabend gegen den TSV Harthausen/Scher. Gut 160 Zuschauer bekamen ein Spiel auf Augenhöhe zu sehen, in dem der VfL unter dem Strich die effektiver Elf stellte.

Darum ist der Sieg verdient

„Der VfL Nagold hat heute sehr konstruktiv verteidigt und war in seinem Umschaltspiel einen Tick besser wie wir“, räumte TSG-Coach Philipp Wolf ein: „Der Sieg ist verdient, Nagold hatte ein Plus an Chancen, heute hat meine Mannschaft den Unterschied zwischen Verbands- und Landesliga zu sehen bekommen.“

Der Cheftrainer fehlt

Sein gegenüber Kürsat Bodur, der den bei der Hochzeit von Ex-VfL Stürmer Marcel Cicak weilenden Cheftrainer Marcel Schuon vertrat, musste personell einige Löcher stopfen. Neben dem verletzten Nico Gaiser und Panagiotis Karypidis, fehlten auch Perparim Halimi, Matthias Rauser, Daniel Adis und alle Torhüter, dazu musste nach dem warmmachen auch noch Burak Tastan passen.

So sah die Viererkette aus

Für ihn rückte Fabian Mücke ins Team und machte in der Viererkette zusammen mit Frederic Fleischle, Mauric Hopp und Marc Rück einen guten Job. Im Tor hatte der VfL Bubacarr Sanyang reaktiviert, der Nagolder Publikumsliebling wurde in drei Eins-gegen-Eins-Situationen gegen David Haas und Noah Neff zum Matchwinner.

„Buba“ spielte, als sei er nie fortgewesen, seine „Extratouren“ bei der Spieleröffnung bescherten den Fans einen hohen Unterhaltungswert – und, am Ende der 95 Minuten auf den Nagolder Kunstrasen stand auf seiner Seite die Null.

Elias Bürkle (12.) und Johannes Fleischle (25.) hatten Chancen zum Führungstreffer, auf der Gegenseite rettete Bubacarr vor Noah Neff (25.) und zeigte sich auch bei einem von Fabian Mücke verschuldeten Freistoß auf dem Posten.

Am 1:0 für den VfL durch Niklas Watz im Anschluss an einen schlecht abgewehrten Eckball gab es nichts zu rütteln. Dabei blieb es eine knappe Stunde, in der Nagold sehr konzentriert verteidigte und den Gästen trotz einer guten spielerischen Leistung nur wenige Möglichkeiten gestattete.

Vorentscheidung verpasst

In der 47. Minute verpasste Jonny Rothfuß die Vorentscheidung, dann war der VfL-Keeper zum zweiten Male vor Neff am Leder /53.).

In der 70. Minute stand Duha erneut im Blickpunkt, als er einen Schuss von Niklas Watzl entschärfte. Das Partie lebte vom knappen Spielstand, Bodur brachte mit Jan Beifuß für Tom Gutekunst Stürmer für Stürmer. Beifuß hätte in der 81. Minute seine Einwechslung mit dem 2:0 krönen können. Das gelang Jonny Rothfuß im Nachsetzen nach energischer Vorarbeit von Frederik Fleischle mit dem 2:0 (89.).

Das sagt der „Co“

Kürsat Bodur, Co-Trainer VfL Nagold: „Defensiv haben wir das heute sehr gut gemacht, und das gegen eine TSG Balingen II, die viel Qualität dabei hatte. Jetzt freuen wir uns auf den FC Holzhausen und hoffen, einmal einen der Großen im WFV-Pokal ärgern zu können.“

Aufstellung

VfL Nagold: Bubacarr Sanyang (Tor), Marius Hogg, Marc Rück, Fabian Mücke – Frederik Fleischle, Johannes Fleischle, Ruben Cinar (77. Chris Wolfer), Jonny Rothfuß (90. Jeremie Arlt), Tom Gutekunst (72. Jan Beifuß), Elias Bürkle, Niklas Watzl.