1 Nino Schrankenmüller (rechts) strebt mit dem SV Zimmern die 3. Runde an. Foto: Holger Rohde

Mit einem Ligaduell im Bezirk Alb geht es für den SV Zimmern im WFV-Pokal weiter. Der SV Croatia Reutlingen wartet auf die Breinlinger-Truppe. In Runde 3 ist ein Topgegner möglich.









Gelingt den Zimmernern ein Weiterkommen, würden sie in der 3. Runde am Samstag, 3. August, in jedem Fall ein Heimspiel haben und auf den Sieger des Pokalderbys TSG Tübingen (Verbandsliga) gegen den SSV Reutlingen (Oberliga) treffen.