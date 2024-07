WFV-Pokal 1. Runde: Der SV Seedorf plant die Überraschung

1 Marco Lenz und die Seedorfer Abwehr sind gegen die favorisierten Young Boys Reutlingen besonders gefordert. Foto: Holger Rohde

Ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten gibt es für den SV Seedorf im Erstrunden-Nachholduell des WFV-Pokals gegen den Meister der letzten Landesliga-Saison.









Die Reutlinger sind als Verbandsligist in der Favoritenrolle. SV Seedorf – Young Boys Reutlingen (Mittwoch, 19.30 Uhr, Kunstrasen Lausbühl). Dennoch ist den Seedorfern angesichts ihrer bisher guten Vorbereitung durchaus eine Überraschung zuzutrauen. Der Sieger hat in der 2. Runde den SV Wittendorf als Gegner (1:0 beim TSV Harthausen/Scher) – für Seedorf wäre es nur drei Tage später am Samstag um 15.30 Uhr wieder ein Heimspiel.