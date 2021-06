1 Nicht mehr lange, dann können die Fußballfans aus der Region auch auf Bezirksebene wieder packende Spiele und Derbys real miterleben. Foto: Schleeh

Nachdem die Einschränkungen durch den Lockdown immer weiter zurückgefahren werden, mehr und mehr Normalität in das Leben zurückkehrt, werden auch im Fußballbezirk des WFV-Schwarzwald die Weichen gestellt, dass die Saison 2021/22 Mitte August von der Bezirksliga an abwärts starten kann, das runde Leder wieder rollt.

Die ersten Vereine sind bereits in die Vorbereitung eingestiegen. Bei einer Onlinekonferenz der Verantwortlichen um Bezirksspielleiter Matthias Harzer mit den Vereinsvertretern wurden diese informiert, wie die Planungen für die kommenden Wochen aussehen.

"Die Entwicklung der Inzidenzzahlen ist stark rückläufig, so dass wir optimistisch in die Zukunft schauen können. Wir hoffen, dass dieser Trend sich so fortsetzt und der Trainings- und Spielbetrieb langsam aber sicher, wenn auch noch mit ein paar Einschränkungen, hochgefahren werden kann", richtete Harzer Worte an die Vereine.

Planungen im Bezirk laufen auf Hochtouren

Der Bezirksspielleiter weiter: "Innerhalb des Verbands und des Bezirks laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Auch bei uns steht der Optimismus im Vordergrund, dass der Spielbetrieb der neuen Saison wie geplant in wenigen Wochen starten kann und dann hoffentlich auch regulär und sportlich zu Ende geführt wird".

Besonders erfreulich und positiv sei zudem, dass es in der neuen Runde fünf Mannschaften mehr gibt. Nur eine habe sich abgemeldet "Das war nicht zu erwarten und kommt uns in der Terminplanung für die C-Ligen entgegen", sagt Matthias Harzer. "Das lässt vermuten, dass die durch die Corona-Krise verursachte Delle zumindest im Aktiven-Bereich doch nicht so groß ist und sich die Spieler freuen, zurück auf die Sportplätze zu kommen. Letztendlich ist es aber auch ein Verdienst der Vereinsverantwortlichen die trotz der schwierigen Monate ihre Vereine am Leben gehalten haben. Hierfür gilt mein herzlicher Dank", zollt Harzer Respekt und Anerkennung für deren Einsatz.

Einig sind sich die verbliebenen 16 Vereine im "Möbel Fetzer Bezirkspokals 2020/21", diesen Wettbewerb auch zu Ende zu spielen.

Bezirkspokal 2020/21 wird zu Ende gespielt

"In einer Videokonferenz am vergangenen Montagabend haben sich die Vereine dafür ausgesprochen, den Pokal im Juli fortzuführen. Das Finale ist geplant am 31. Juli/1. August", berichtet der Bezirksspielleiter. Harzer weiter: "Einige Vereine haben sich dafür ausgesprochen, mindestens zwei Runden als Blitzturnier auszutragen, um so einen Spieltag weniger zu haben. Die Vereine erhalten nun nochmals schriftlich eine Abfrage und haben die Möglichkeit, bis Donnerstag ihre Teilnahme zu bestätigen sowie den favorisierten Modus auszuwählen. Auf Basis dieses Ergebnis werden dann der Modus und die Termine festgelegt." Gegebenenfalls könne es dann noch zu einer Anpassung bzw. Ergänzung des Rahmenterminkalenders kommen, auch in Bezug auf die mancherorts schwierige Situation der Platzbelegung durch mehrere Mannschaften.

Staffeltag am 17. Juli als Präsenzveranstaltung

Geplant ist, dass der Staffeltag am 17. Juli als Präsenzveranstaltung in Aichhalden stattfinden soll. "Wir behalten die aktuellen Regelungen und Verordnungen im Blick und stehen mit dem ausrichtenden Verein, dem FV Aichhalden, im engen Kontakt", so Harzer. Die offizielle Einladung hierzu folge Ende Juni / Anfang Juli. Derzeit werden die Terminlisten vorbereitet und sollen spätestens nächstes Wochenende den Vereinen zu kommen.