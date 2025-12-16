Wettstreit in Weil am Rhein: Starke Texte und ein spannendes Finale

Rund 70 Besucher kamen ins Kesselhaus, um den Poetry Slam in Weil am Rhein zu erleben. Die Resonanz wächst von Ausgabe zu Ausgabe.
Durch den Abend führte erneut Ansgar Hufnagel, der mit literarischem Witz, spontanen Pointen und kleinen Quizfragen das Publikum einband; zu gewinnen gab es dabei jeweils eines seiner Bücher. Er hatte auch das hochkarätige Line-up zusammengestellt: Zwei Wortkünstler und zwei Wortkünstlerinnen, alle vier mit spannenden Werken im Gepäck, teils frei performt, teils vom Blatt gelesen. Die Regeln, maximal sieben Minuten pro Beitrag, keine Requisiten, keine Hilfsmittel – allein das gesprochene Wort zählte. Wer weiterkam, entschied die Lautstärke des Applauses.