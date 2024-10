1 Platz eins holte „8C/DC“ beim Tanzwettbewerb in Meßstetten – und freute sich sichtlich. Foto: Rüdiger Wysotzki

Der TSV Meßstetten hat einen Tanzwettkampf des Schwäbischen Turnerbunds ausgerichtet. Dabei schnitten die beiden Meßstetter Teams erfolgreich ab. 43 Mannschaften mit 430 Teilnehmern hatten sich zur Veranstaltung in der Heuberghalle gemeldet.









Der Schwäbischer Turnerbund startete seinen Landeswettkampf, Vorrunde Süd, mit dem Wettbewerb Dance Experience und dem zwölften Contest Dance New Styl(z) in der Heuberghalle in Meßstetten. Ausrichter dieses Tanzwettkampfs war der TSV Meßstetten.