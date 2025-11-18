Wettizunft in Behla: Verein geht sportlich durch die fünfte Jahreszeit

Das Fasnetmotto in Behla rückt den Bewegungsdrang in den Vordergrund. Das Ziel der Wettizunft ist die Entwicklung und Bewahrung der Traditionen.
In der bevorstehenden Fasnet begleitet die Wettizunft ihre Fans und Gäste unter dem Motto „Behla ist bereit – sportlich durch die fünfte Jahreszeit“ durch die närrischen Tage. Darauf einigten sich die Mitglieder, denen Ortsvorsteher Johannes Bogenschütz eine Weiterentwicklung in vielen Bereichen bei gleichzeitiger Bewahrung von Brauchtum und Traditionen attestierte.