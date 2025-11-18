Wettizunft in Behla: Verein geht sportlich durch die fünfte Jahreszeit

Das Fasnetmotto in Behla rückt den Bewegungsdrang in den Vordergrund. Das Ziel der Wettizunft ist die Entwicklung und Bewahrung der Traditionen.

In der bevorstehenden Fasnet begleitet die Wettizunft ihre Fans und Gäste unter dem Motto „Behla ist bereit – sportlich durch die fünfte Jahreszeit“ durch die närrischen Tage. Darauf einigten sich die Mitglieder, denen Ortsvorsteher Johannes Bogenschütz eine Weiterentwicklung in vielen Bereichen bei gleichzeitiger Bewahrung von Brauchtum und Traditionen attestierte.

Die Zunft peilt als offiziellen Auftakt in die Fasnetsaison den 5. Januar an, an dem neben dem Aufstellen des Narrenkastens vor dem Rathaus zum Häsabstauben in die Zunftstube des örtlichen Regierungsgebäudes eingeladen wird. Die Wiederholung der erfolgreichen Premiere aus dem Vorjahr beinhaltet zudem die Möglichkeit, neue Biseli in der eigens dafür eingerichteten Werkstatt herzustellen.

Neue Aktive erhalten ihr Häs. Zudem ist als Weltpremiere der Film zu sehen, den die Wetti während ihres Jubiläums gedreht haben.

Der im Vorjahr während der närrischen Tage erstmals ausgerichtete Fünfkampf findet aufgrund des großen Erfolgs erneut statt. Auch die viel umjubelte Wiedereingliederung des Chlöpfens in den Ablauf des Fasnetumzugs wird beibehalten.

Die erfolgreiche Wetti-Damentanzgruppe „Galina Locas“ erhofft sich als Titelverteidiger beim Tanzwettbewerb in Pfaffenweiler am 7. März erneut eine Platzierung auf dem Siegertreppchen.

Wiederbelebung des Behlaer Weihnachtsmarkts

Nach jahrelanger Pause ist im kommenden Jahr zur weiteren Stärkung der Vereinsgemeinschaft ein mehrtägiger Ausflug ins Allgäu geplant. „Behla glüht vor!“ So heißt am kommenden Samstag, 22. November, die zweite Gemeinschaftsaktion der örtlichen Vereine. Die Wiederbelebung des Behlaer Weihnachtsmarkts beginnt um 16 Uhr auf dem Vorplatz des Rathauses, wo sich die Bevölkerung an unterschiedlichen Ständen auf die Adventszeit einstimmen kann.

Die Versammlung bestätigte Zunftmeister Felix Bogenschütz, Kassiererin Marion Baumann sowie die Zunfträte Jonas Vetter und Lukas Vetter in ihren Ämtern. Neuer Beisitzer ist Kevin Hauser, der für den zurückgetretenen Dennis Danacher nachrückte.