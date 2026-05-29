Wetterwende: Gewitter im Anmarsch - Wetterlage dreht sich

Es gibt eine Wetterumstellung in Deutschland, die nicht geräuschlos daherkommt. Die erste Hitzewelle geht mit teils mit heftigen Gewittern zu Ende.
Offenbach - Mit dem ruhigen Hochdruckwetter ist es vielerorts erst einmal vorbei, stattdessen kann es teils unwetterartige Gewitter geben. "Die Wetterlage stellt sich grundlegend um", sagt Meteorologe Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Stattdessen übernahmen wieder Tiefdruckgebiete die Regie, die die erste Hitzewelle dieses Jahres beenden. "Es stehen uns die ersten größeren Gewittertage ins Haus, an denen auch unwetterartige Gewitter mit von der Partie sein werden."