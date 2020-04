Wetterwechsel in Sicht Überschwemmungen und Sturmböen möglich

Offenbach - Wetterwechsel in Sicht: Das Dauerhoch "Odilo" verzieht sich langsam Richtung Ost- sowie Südosteuropa und macht Platz für Tiefdruckgebiete und atlantische Störungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Ab Dienstag muss deshalb deutschlandweit verbreitet mit Schauern oder schauerartigem Regen gerechnet werden. Auch Gewitter seien in der kommenden Woche möglich. Dabei bestehe die Gefahr von starkem Regen und auch Sturmböen.