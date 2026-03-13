Wetterwarte Wolfach: Februar war so warm wie noch nie

Der Monat zeigte sich von einer ungewöhnlich milden und nassen Seite. Statt winterlicher Kälte dominierten Regen, trübe Tage und hohe Temperaturen.
Hatte der Winter im Januar wenigstens zu Beginn noch einige kalte Tage, war es im Februar nahezu ein Voll-Ausfall der Jahreszeit. Weder Schnee noch Frostwetter, dafür aber viel Regen und milde Temperaturen bestimmten den Wetterablauf. Hätte es nicht noch einige sonnige Tage zum Monatsende gegeben, wäre das Ergebnis der Sonnenscheindauer desaströs gewesen.