Wetterwarnung im Kreis Freudenstadt: Dunkle Wolken ziehen in Horb auf – Gewitter trifft auf extreme Hitze

Nach Tagen extremer Wärme kündigen sich nun auch kräftige Gewitter an. Der DWD warnt vor möglichen Sturmböen und extremer Hitzebelastung im Kreis Freudenstadt.

Der Sommer zeigt sich im Kreis Freudenstadt derzeit von seiner extremsten Seite: Während eine Hitzewelle mit Temperaturen weit über 30 Grad die Region fest im Griff hat, ziehen nun auch schwere Gewitter über das Gebiet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor einer gefährlichen Kombination aus heftigem Starkregen, Hagel, Sturmböen und extremer Wärmebelastung.

Seit Dienstagmittag gilt eine amtliche Unwetterwarnung: Besonders betroffen ist unter anderem Horb, wo es sich bei Temperaturen um die 34 Grad bereits stark zugezogen hat. Dunkle Gewitterwolken können Starkregenmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter, Windgeschwindigkeiten bis 70 km/h sowie Hagel mit Korngrößen von rund zwei Zentimetern bringen, warnt der DWD.

Extreme Hitze bis mindestens Mittwochabend

Zugleich warnt der DWD weiterhin vor extremer Hitze bis mindestens Mittwochabend – und das bereits am vierten Tag in Folge. Besonders belastend ist die Situation in Tallagen und innerstädtischen Bereichen unterhalb von 400 Metern Höhe.

Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, im Freien Schutz zu suchen, Keller zu sichern und sich regelmäßig über die aktuellen Wetterentwicklungen zu informieren. Die Kombination aus Hitze und Unwetter gilt als gesundheitlich und infrastrukturell hochriskant – sowohl für vulnerable Gruppen als auch für den Straßen- und Bahnverkehr.