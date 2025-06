Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor schweren Gewittern im Landkreis Freudenstadt. Die amtliche Warnung gilt am Sonntag, 1. Juni, zunächst in der Zeit zwischen 15.55 Uhr und 17 Uhr – eine Verlängerung oder Ausweitung kann je nach Wetterverlauf folgen.

Laut DWD ist mit Sturmböen bis 75 km/h, Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter pro Stunde zu rechnen. Auch Hagelschlag sei möglich. Die Gewitter bringen erhebliche Gefahren mit sich: Neben Blitzschlag, der lebensgefährlich sein kann, drohen auch herabfallende Äste, umherfliegende Gegenstände, rasche Überflutungen insbesondere in Unterführungen sowie Aquaplaning auf den Straßen.

Lesen Sie auch

Frei stehende Objekte sollten gesichert werden

Die Bevölkerung wird laut DWD gebeten, den Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden. Auch frei stehende Objekte wie Gartenmöbel, Sonnenschirme oder Zelte sollten gesichert werden. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten ihr Verhalten anpassen und überflutete Fahrbahnen meiden.

Auch „WetterOnline“ berichtet von einer zunehmenden Gewitteraktivität in Baden-Württemberg. Die Gewitter entwickeln sich derzeit teils explosiv und ziehen im Tagesverlauf ostwärts weiter. Besonders stark betroffen sind aktuell Regionen vom Rhein-Main-Gebiet über Thüringen bis nach Süddeutschland. Dabei drohen mehrere Zentimeter große Hagelkörner sowie heftige Sturmböen.

Weitere Gewitterwelle

Am späten Abend erwarten Meteorologen eine zweite Gewitterwelle, die aus der Schweiz kommend erneut über den Südwesten Deutschlands – insbesondere Baden-Württemberg – hinwegziehen soll. Erst in der Nacht beruhigt sich die Lage in den meisten Landesteilen wieder.