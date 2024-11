1 Schneeräumfahrzeug im Einsatz: So sah es auf der Schwarzwaldhochstraße am Mittwochmorgen aus. Foto: Lothar Schwark

Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Kreis Freudenstadt vor leichtem Schneefall und gibt Empfehlungen.









Link kopiert



Fünf bis zehn Zentimer Neuschnee seien möglich, in Staulagen sogar 15 Zentimeter, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). So könnte es nach dem Schnee in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nun erneut schneien.

Die Wetterwarnung gilt von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitagmorgen, 4 Uhr. „Verbreitet wird es glatt“, lautet noch ein weiterer wichtiger Hinweis. Lesen Sie auch Rutschgefahr – Fahrweise anpassen Da Rutschgefahr bestehe, sei es wichtig, seine Fahrweise anzupassen. Wichtig deshalb auch: Die Fahrzeuge sollten bereit für den Winter sein und Reifen im Einsatz sein, die für diese winterlichen Verhältnisse geeignet sind. Bis Sonntagfrüh bleibt die Temperatur wohl in der Nähe von null Grad. Am Sonntag wird einem Temperaturanstieg bis zu zwölf Grad im Kreis Freudenstadt gerechnet. Am späten Freitag und am Sonntag rechnet der DWD auch mit Windböen. Hinweis auf Räumpflicht Die Stadt Horb weist darauf hin, dass bei Schnee nicht nur die Verkehrsteilnehmer gefordert sind. Die Räumpflicht sei wichtig, vor allem für Menschen, die nicht so fit zu Fuß sind.