Eyach und Neckar haben den Dauerregen gut verkraftet. In Höhenlagen sollte man aber noch vorsichtig sein und Waldgebiete meiden. Denn noch ist es in Gebieten über 1000 Meter stürmisch.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor „Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung“ ab einer Höhe von 1000 Metern. Es handelt sich um Warnstufe zwei von insgesamt vier Warnstufen.

So bestehe eine Gefahr durch einzelne herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen des DWD: „frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten.“ Die Warnung vor Sturmböen gilt noch bis Samstag, 0 Uhr.

In unteren Lagen kann es zu Windböen kommen

Unter 1000 Meter hat der DWD eine Warnung Stufe eins vor Windböen herausgegeben, die unter anderem auch den Raum Horb betreffen: „Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.“ Die Warnung vor Windböen gilt noch bis diesen Freitag, 18 Uhr.

Pegelstände von Eyach und Neckar

Unterdessen lag die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg mit ihrer Prognose für Eyach und Neckar richtig. In Bad Imnau blieb die Eyach unter der Zwei-Meter-Grenze, der Neckar in Horb ebenfalls. In den kommenden Tagen sollen die Pegelstände vorerst kontinuierlich sinken, bevor sie ab 2. Oktober wohl wieder leicht ansteigen.